Feliciano López: "Mi rival me ha dominado por completo"

El español Feliciano López, que hoy cayó en tercera ronda de Roland Garros contra el croata Marin Cilic, séptimo favorito, por 6-1, 6-3 y 6-3 reconoció que su rival le "dominó por completo".

"Él ha dado un nivelazo en todo momento y yo no me he sentido cómodo, dominado por completo de principio a fin, no he podido cambiar la dinámica del partido", señaló.

Pese a todo, aseguró que está satisfecho con su actuación en Roland Garros.

"He jugado dos buenos partidos, el que gané a David Ferrer fue un gran resultado, que me da confianza. He ganado partidos a cinco largo después de muchísimo tiempo", señaló.

"Hoy no me he sentido competitivo, superado por su juego en todas las facetas, no he visto la manera de meterle mano. El rival fue superior", indicó.

"Ahora tengo que mirar adelante, viene una época buena para mi y que el año termine lo mejor posible. Hay que seguir recuperando el ritmo de competición que tanto me ha costado", dijo el jugador, que ahora se centrará en la temporada de hierba, su superficie favorita.