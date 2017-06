Márquez: "Puedo luchar por el podio"

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) finalizó sexto la segunda clasificación para el Gran Premio de Italia de MotoGP en el circuito de Mugello y dijo que debe "mejorar un poco" y que mañana puede "luchar por el podio".

"Para ganar tendría que cuadrar todo", destacó. "Se ha visto que las Yamaha son competitivas, están fuertes y tienen una moto con un balance muy constante y equilibrado, pero sobre todo a una vuelta están siendo muy rápidos y tenemos que entender el porqué, pero a una vuelta pueden utilizar mucho la tracción, la aceleración, y es ahí en donde a nosotros nos está costando un poquito más", reconoció Márquez.

"A nivel de ritmo estamos más equilibrados, pero lógicamente tenemos que ir al máximo si queremos estar al nivel de ellos, ese es el problema, el riesgo , ya que tienes que arriesgar un pelín más para estar con ellos, entrando en la curva, y es donde sufro un poco más, pero no sufro y entro lento, sufro porque ya entro al límite", explicó el piloto de Repsol Honda.

Al ser preguntado sobre el tiempo que estuvo tras el francés Johann Zarco, Marc Márquez aseguró: "No ha sido un error de Zarco, ha sido error mío y al final he hecho la peor calificación del año, no he estado bien en la estrategia, ni he calculado bien el tiempo y he sufrido un poco más".

"Si se miran los parciales estoy segundo, pero es donde tenemos que intentar mejorar, pero en dieciocho carreras algún entrenamiento tiene que salir mal y al final ha sido éste. Mañana intentaremos salir bien y estar luchando por el podio desde el principio", comentó Marc Márquez.

En cuanto al desarrollo de la carrera, el piloto de Repsol Honda afirmó: "Veremos qué temperatura hay y cómo podemos gestionar la carrera, pero la principal estrategia es salir bien y hacer unas buenas primeras vueltas".

"Después, durante la carrera, habrá que ver cómo me encuentro con el neumático delantero, con la moto en general, pero sí es cierto que donde sufro algo más es con el tren delantero. He encontrado algo más de sensaciones como el año pasado, pero hoy quedaba un poco blando el neumático", reconoció Marc Márquez.