Cuevas: "Tenía expectativas pero hoy no salieron las cosas"

El uruguayo Pablo Cuevas tenía problemas para ocultar su frustración tras haber caído derrotado por 6-2, 6-1 y 6-3 en un año en el que confesó que llegaba "con las mismas expectativas de otros años pero con mejores resultados".

"Venía con ganas pero hoy no salieron las cosas. Tras el inicio, en el que los dos estuvimos mal, él se fue soltando y jugando mejor. Yo no arranqué bien y en ningún momento pude sentirme como a mí me gusta", indicó.

Cuevas, que había llegado a Roland Garros tras ganar Sao Paulo, hacer cuartos en Montecarlo y semifinales en Madrid, aseguró que hizo un mal partido, en contraste con el buen nivel de su rival.

"Me hizo daño de todos lados, por mi parte colaboré con errores, sacando mal. Poca cosa de mi lado y él muy bien", dijo.

El uruguayo aseguró que ahora tratará de concentrarse en el dobles, donde espera "llegar lo más lejos posible", antes de fijarse nuevas metas.