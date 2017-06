Contador: "No tengo un motivación especial por ganar la Dauphiné"

El ciclista español Alberto Contador declaró este sábado, la víspera del comienzo del Criterium de la Dauphiné, que siempre ha afrontado esta carrera como preparación para el Tour de Francia y que no tiene una motivación especial por ganarla".

El objetivo de Contador en esta prueba es "salir de la carrera con un buen punto de forma". "La voy a usar de preparación (para el Tour). Voy a hacer ciertos esfuerzos máximos. Me la voy a tomar con tranquilidad e iré viendo día a día cómo están las fuerzas, el nivel de exigencia... En función de ello, iré tomando decisiones", dijo.

"Soy más partidario de hacer una buena carrera e ir poco a poco cogiendo forma, en lugar de estar en la salida pensando en la victoria. Quizás hay gente que psicológicamente, para tener más confianza, les viene bien, pero en mi caso no. A todo el mundo le gusta ganar, pero la Dauphiné es la Dauphiné y el Tour es el Tour", agregó.

Contador resta importancia al hecho llegar a la Dauphiné sin victorias en lo que va de temporada: "Parece mentira, pero este año todo han sido segundos puestos, por un factor u otro. Pero estoy contento de cómo he estado físicamente. Pese a no llegar con victorias, este año vengo con más confianza".

Alberto Contador cree que "evidentemente" la Dauphiné "es una carrera muy bonita" en la que ha "estado cerca de ganar". "Pero nunca he venido pensando en ganarla. Es una prueba importante, pero está poco antes del Tour y siempre la he usado como preparación. No tengo un motivación especial por ganarla", precisó.

Al referirse a su preparación, el español dijo: "Básicamente ha sido una preparación bastante meticulosa y bastante medida. Evidentemente me tomé unos días de descanso después de la Vuelta al País Vasco; cogí vacaciones para desconectar. Y luego poco a poco fui aumentando los entrenamientos, cuyo principal bloque lo he hecho en Tenerife, en el Teide, donde he estado cerca de tres semanas.

"Quizás no he hecho muchos trabajos de intensidad pensando en ir un poco mas retrasado en el estado de forma que en otras ocasiones", señaló.

Cree que la principal diferencia con respecto a otros años "sería el trabajo de intensidad". "No he introducido 'tras moto', series de esfuerzo máximo... pensando un poco mas en julio", añadió.

Al referirse al Tour de Francia, su gran objetivo, el madrileño comentó: "Estoy ilusionado con el equipo que vamos a tener en el Tour. Todos los compañeros tienen que llegar en óptimas condiciones. Pero hay equipos como Sky o Movistar que pueden tener grupos quizás más potentes. El mío va a ser muy bueno. Lo importante es que todos vayamos con un objetivo claro".