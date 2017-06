Jorge Martín sancionado con doce posiciones por rodar despacio

El español Jorge Martín (Honda), autor del mejor tiempo para el Gran Premio de Italia de Moto3 que se disputa mañana, domingo, en Mugello, ha sido sancionado con doce posiciones perdidas en la formación de salida por Dirección de Carrera.

Tras los entrenamientos Jorge Martín tuvo que acudir a Dirección de Carrera para dar sus explicaciones y tras las mismas, el citado organismo decidió penalizarlo con la pérdida de doce posiciones para la formación de salida de la carrera de Moto3, por lo que el español saldrá desde la quinta línea en lugar de desde la primera, por considerar que había rodado demasiado despacio en algunos momentos de la tercera tanda de pruebas libres.

"A pesar de todo ha sido un buen día para nosotros y estoy feliz porque me he sentido muy bien con la moto y con los neumáticos y eso me ha permitido ser el más rápido en los oficiales", dijo Martín tras conocer la penalización.

"Mañana tendremos que tener cuidado al salir de tan atrás para no cometer ningún error en la vuelta inicial y poco a poco recuperar terreno para intentar pelear por la victoria pero sin ponernos nerviosos en ningún momento", explicó Martín.