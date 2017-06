El No de los independientes a Petro y Clara López

Al preguntársele por los reclamos de Gustavo Petro en twitter por no haberlo invitado a la cena en la que definieron un trabajo conjunto para construir una alianza para 2018, respondió que todo el mundo es libre de aliarse con quien quiera y que eso no debe molestar al ex alcalde.

“Gustavo, clama, toma agüita, suelta el twitter, cada quien se junta con el parche que le gusta, aquí compartimos una visión de país que no es mesiánica”, sentenció.

Sobre Clara López su sentencia fue aún más enfática.

“La doctora Clara por ejemplo se reúne con sus amigos, ahí tuvo un homenaje con gente cercana, asistieron personas de las Farc, aquí todo el mundo es libre de reunirse con quien quiera, ellos en lo suyo y nosotros en nuestra comidita”, concluyó.

Por su parte el senador Robledo también dejó claro que en este momento su coalición está completa sin descartar que puedan llegar más sectores siempre y cuando estén afines a los postulados anticorrupción y en favor de la paz que han planteado.

"Esta es una coalición NI-NI, ni santista ni uribista, ni continuista, nadie que represente eso va a llegar a este ejercicio que hemos construido", afirmó.

Claudia López, Sergio Fajardo y Jorge robledo estudian la posibilidad de construir una lista conjunta al congreso dependiendo del resultado de la reforma política que se tramite en los próximos meses.