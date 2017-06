Almagro: "El esquema institucional de Brasil se mantiene fuerte"

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, considera que "el esquema institucional de Brasil se mantiene fuerte", pese a que hay sospechas de corrupción sobre el presidente, Michel Temer.

"El problema sería si no se juzgaran los casos de corrupción, si el poder judicial no tuviera independencia para hacerlo, si los fiscales no tuvieran autoridad para llevar adelante las acusaciones, si el Congreso hubiera sido desinvestido de sus atribuciones", dijo hoy en una entrevista con Efe en Washington.

"Todo eso se mantiene, el esquema institucional se mantiene fuerte", agregó.

Almagro respondió así a quienes lo critican por no denunciar la crisis política de Brasil de la misma forma que condena la de Venezuela.

"El tema de Brasil es un tema que tiene determinadas particularidades, pero no tiene un tema institucional de fondo, las instituciones están funcionando", argumentó, mientras que en Venezuela se ha dado un "proceso de desinstucionalización".

"Mi preocupación sería si no se estuviera juzgando, si la sociedad civil fuera indolente, si las instituciones fueran indolentes al respecto, pero las instituciones están respondiendo y la sociedad civil está respondiendo al respecto", sostuvo.

El presidente brasileño está contra las cuerdas después de que la Corte Suprema abriera una investigación en su contra a petición de la Fiscalía, que sospecha que el gobernante pudo haber participado en delitos de corrupción, obstrucción a la Justicia y organización criminal.

Almagro se reunió ayer en la OEA con el canciller brasileño, Aloysio Nunes, quien le trasladó que el Tribunal Superior Electoral (TSE) prevé hacer llegar a la organización la primera invitación del país a observar unas elecciones, las presidenciales de 2018.

Brasil es uno de los siete países donde la OEA no ha enviado nunca una misión de observación de comicios -que requiere la invitación del órgano electoral-, junto con Argentina, Barbados, Canadá, Chile, Trinidad y Tobago y Uruguay.

Preguntado por si le gustaría que las misiones de observación, uno de los programas más reconocidos de la OEA, pudieran trabajar en todo el continente, Almagro dijo que sí, "que sirven para todos".

"Estas misiones hacen aportes que permiten una nueva perspectiva a las cortes electorales para resolver determinados aspectos, tenemos capacidad para hacer aportes fundamentales", indicó.

EE.UU. fue en 2016 el último país en sumarse a las misiones de la OEA, que cuentan con 240 experiencias en 26 países del continente desde que comenzaron sus tareas de supervisión electoral en 1962.