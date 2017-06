Putin se abstiene de criticar a Trump por abandonar el Acuerdo de París

El presidente ruso, Vladímir Putin, se abstuvo hoy de criticar a su colega de EE.UU., Donald Trump, por abandonar el Acuerdo de París contra el cambio climático.

"Yo no juzgaría a Trump, porque fue el presidente (Barack Obama) quien tomó esas decisiones. Quizás el actual presidente considera que éstas no están debidamente pensadas. Tal vez, piensa que no existen los recursos necesarios", dijo Putin durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo.

Putin, quien hizo estas afirmaciones en medio del aluvión de críticas al anuncio de Trump, admitió que EEUU podría haber optado por modificar sus obligaciones sin salirse del tratado, ya que este documento es "un acuerdo marco".

"Me parece que ahora no es el momento de hacer mucho ruido al respecto, sino que hay que crear las condiciones para el trabajo conjunto", manifestó.

En respuesta a la moderadora, la famosa presentadora estadounidense Meggy Kelly, que le pidió una reacción a este asunto y recordó que otros líderes europeos criticaron a Trump, Putin comentó: "Yo no me cuento entre los líderes europeos. Por lo menos, eso es lo que piensan ellos".

"A propósito, deberíamos estar agradecidos al presidente Trump. Hoy, dicen que en Moscú incluso nevó. Aquí (en San Petersburgo) hace frío y está lloviendo. Ahora siempre le podemos echar la culpa a él (Trump) y al imperialismo norteamericano, que siempre tiene la culpa, pero no lo vamos a hacer", bromeó.

Agregó que, aunque no conoce en detalle las declaraciones de Trump, "él dijo que le gustaría revisar estos acuerdos o firmar uno nuevo".

Trump "no se niega a trabajar sobre este problema", enfatizó y agregó que, en todo caso, "lo dicho, dicho está" y "hay que pensar en cómo seguir avanzando", ya que, "de todas formas, el problema del cambio climático global hay que resolverlo".

"Si países que son grandes emisores, como EEUU, no van a cooperar, no se podrá consensuar ni firmar ningún acuerdo en este ámbito", advirtió.

Añadió que, "por eso, hay que partir de la base de que esta labor debe realizarse de manera constructiva".

Putin recordó que el Acuerdo de París aún no ha entrado en vigor y que no lo hará hasta 2021.

"De modo que aún tenemos tiempo. Si todos vamos a trabajar constructivamente podremos llegar a un acuerdo", dijo.

Y terminó en inglés dirigiéndose a Kelly: "Don't worry, be happy".