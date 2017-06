La derecha israelí, ante la decepción de un mayor pragmatismo de Trump

Antes de ser elegido presidente, Donald Trump prometió trasladar la embajada de EEUU de Tel Aviv a Jerusalén, abriendo grandes expectativas entre la derecha israelí sobre un posible cambio en la línea de Washington ante el conflicto, pero, llegado al cargo, su perfil está siendo mucho más cauto.

Jerusalén, 2 jun (EFE).- Antes de ser elegido presidente, Donald Trump prometió trasladar la embajada de EEUU de Tel Aviv a Jerusalén, abriendo grandes expectativas entre la derecha israelí sobre un posible cambio en la línea de Washington ante el conflicto, pero, llegado al cargo, su perfil está siendo mucho más cauto.

El mes pasado, la visita de Trump a la región fue recibida con gran satisfacción por las autoridades israelíes y con grandes esperanzas por los sectores más derechistas, que han visto poco a poco cómo se apagaban las esperanzas generadas tras su elección.

La derecha esperaba a un presidente cuyos intereses estuvieran del todo alineados con los israelíes, que no condenase la ocupación, como hacía Barack Obama, que no hablase de un estado palestino independiente, como hacía Obama, y que no presionase a acabar con la colonización y extensión de asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este, como nunca dejó de hacer Obama.

La promesa del traslado de la embajada, que se vería como un reconocimiento de facto de la ocupación israelí de la parte oriental de la ciudad y de su soberanía sobre toda la urbe, alimentó la confianza en el nuevo presidente.

"Queremos la embajada en Jerusalén. Estoy con esto en un cien por cien", contestaba Trump con firmeza en una entrevista antes de ser elegido, en enero de 2016.

Un año más tarde, ya al frente de la Casa Blanca, aseguró también que "le encantaría" ver la embajada en Jerusalén, tras recibir en Washington al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Pero en su reciente viaje a Jerusalén y Belén, no solo no hizo ninguna referencia al asunto de la legación diplomática, sino que también evitó reconocer la ciudad como capital de Israel y subrayar, como algunos esperaban, la conexión del pueblo judío con la ciudad, limitándose a hablar de los lazos ancestrales con "Tierra Santa".

Y ayer, Trump firmó la prórroga de la ley que todos los presidentes americanos firman cada seis meses ininterrumpidamente desde 1995, que obliga a que la embajada se mantenga en Tel Aviv.

La Casa Blanca se apresuró a sacar un comunicado que explicaba que la decisión se tomaba para dar una oportunidad a la paz y aseguraba que, tal y como el presidente "ha insistido de manera repetida" sobre el traslado de la embajada, "la cuestión no es si ese movimiento sucederá, sino cuándo".

Pero la firma de la orden, postergada hasta el último minuto, sentó con un jarro de agua fría en Jerusalén, donde Netanyahu se vio obligado a mostrar en una nota su "decepción".

Más duro fue su socio en el Gobierno, el ultraderechista ministro de Educación, Naftali Benet (del partido Hogar Judío), quien aseguró que "el retraso en el traslado de la embajada hace más difícil conseguir la paz real, ya que apoya las falsas expectativas entre los palestinos de que Jerusalén será dividido, que es algo que nunca ocurrirá".

"Solo el reconocimiento absoluto de un Jerusalén unificado bajo soberanía israelí puede acabar con esas ilusiones y allanar el camino para una paz real con nuestros vecinos", añadió Benet, según informó hoy el diario "Yediot Aharonot".

El titular de Turismo, Yariv Levin, afirmó que precisamente porque Trump es "un verdadero amigo de Israel (...) la decepción es enorme", mientras que su compañero en el Likud y ministro de Inteligencia, Yisrael Katz, calificó la decisión de "lamentable".

El analista del "Yediot" Nahum Barnea cree que el viaje a Arabia Saudí de Trump fue definitivo para su cambio de opinión respecto a Jerusalén, cuya parte oriental Israel ocupó en 1967 y anexionó en 1980 (con la condena de la ONU), y que los palestinos reclaman como capital de su futuro estado.

"Las autoridades suníes con quienes se reunió (Trump) en Riad le dijeron que trasladar la embajada haría que las masas saliesen a tomar las plazas", dice Barnea, quien concluye que "la derecha israelí se equivocó con Trump".

La cuestión de Jerusalén, que Israel considera "la capital eterna e indivisible del pueblo judío", frente a la visión de la comunidad internacional de que su parte oriental es territorio palestino ocupado, es uno de los principales escollos para la paz en la región.

En una encuesta difundida hoy por el "Israel Hayom", dos tercios de la población se oponen a un acuerdo de paz que deje a los palestinos "control parcial" de la vieja ciudadela amurallada de la ciudad -situada en territorio ocupado- y el 84 % se opone a un pacto que les diera "control total" sobre esta.

La Ciudad Vieja contiene algunos de los principales lugares de culto de las tres religiones monoteístas: el Santo Sepulcro, donde los cristianos sitúan la muerte de Jesús; la Explanada de las Mezquitas, el tercer lugar más sagrado del Islam, que acoge la mezquita de Al Aqsa y la Cúpula de la Roca y que es el primer lugar más sagrado para los judíos, que la denominan Monte del Templo.

Ningún país tiene en la ciudad su embajada. Algo que seguirá siendo así, al menos durante los próximos seis meses.