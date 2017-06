Almagro dice que en Brasil sí funcionan las instituciones y con independencia

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó hoy que en Brasil, donde el presidente Michel Temer está bajo sospecha de corrupción, las instituciones "están funcionando" y lo hacen con independencia, a diferencia, dijo, de en Venezuela.

"Las instituciones en Brasil están funcionando, el poder judicial está funcionando con independencia y está llevando adelante los casos que entiende que es correspondiente llevar adelante, incluyendo a figuras emblemáticas del sistema político brasileño", dijo hoy Almagro en declaraciones a periodistas en Washington.

"La Fiscalía también actúa con independencia, el Congreso y el Senado actúan con independencia y tienen los balances de poder en función de los sistemas de mayorías que se van implementando", agregó.

El excanciller uruguayo hizo estas afirmaciones en la OEA tras reunirse con el canciller brasileño, Aloysio Nunes, para abordar "temas hemisféricos" y hacer "balance" de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores sobre la crisis de Venezuela que la organización acogió el miércoles.

Preguntado sobre la crisis política en Brasil por el escándalo de corrupción que salpica al presidente del país, Almagro señaló que a él no le preocupa cuando se investiga y juzga la corrupción, sino cuando no se hace.

"A mí no me preocupa cuando se juzgan los casos de corrupción, eso está bien y debe ser abordado en todos los países, a mí me preocupa cuando no se juzgan los casos del corrupción", indicó.

"Venezuela -prosiguió- es el país más corrupto del continente y uno de los países más corruptos del mundo y no hay un solo caso juzgado de la corrupción en el sistema político y especialmente en las esferas del Gobierno".

Eso, subrayó, "sí preocupa porque ahí no funcionan las instituciones".

En Brasil, en cambio, "las instituciones funcionan y le dan continuidad a los trabajos y hay un hilo conductor en el funcionamiento del Estado y, por tanto, los intereses de Brasil en el exterior y de vínculos con los demás países de la región se mantienen intactos", apuntó.

Preguntado por una posible misión de observación electoral de la OEA en las elecciones presidenciales de Brasil de 2018, Almagro dijo que las misiones siempre han funcionado por invitación de los consejos electorales de cada país y que "deberán seguir funcionando por invitación".

Después, en su cuenta de Twitter, Almagro escribió: "con gusto acompañaríamos a Brasil con la primera misión de observación electoral de la OEA en el país".

Temer está contra las cuerdas después de que la Corte Suprema abriera una investigación en su contra a petición de la Fiscalía, que sospecha que el gobernante pudo haber participado de delitos de corrupción, obstrucción a la Justicia y organización criminal.