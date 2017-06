Cabello se postula para redactor de nueva Constitución venezolana

El vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, presentó hoy su postulación para ser redactor de la nueva Carta Magna venezolana a través de la Asamblea Nacional Constituyente.

"Yo soy diputado. Yo, por las bases comiciales, no puedo ser constituyente a menos que me separe de mi cargo antes de que sea aceptada mi inscripción en el CNE (Consejo Nacional Electoral). Bueno, yo me separo de mi cargo y quedo libre para poder ser constituyente", dijo a periodistas desde el estado Monagas.

Cabello, quien es diputado de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), invitó a todo aquel que se quiera inscribir a que lo haga, ya que, resaltó, "no hay restricciones de ningún tipo".

"Tomé la decisión de venir a inscribirme, pero como la tomé yo la puede tomar cualquier venezolano, cualquier militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, y nadie puede estar presionando a otra persona para que no se inscriba. Al contrario, debemos motivar la inscripción de todos los que quieran participar", señaló.

El chavista consideró que quien no forme parte de ese proceso "se está perdiendo la oportunidad de participar en una gran fiesta democrática" y se está perdiendo la oportunidad de "hacer historia".

El pasado 1 de mayo, el presidente Nicolás Maduro presentó una iniciativa para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente alegando que es el "único camino" para lograr la paz y derrotar el golpe de Estado que, asegura, hay contra él, en alusión a la ola de protestas que ha dejado al menos 60 muertos y un millar de heridos.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) avaló ayer que la redacción de la nueva Carta Magna se lleve a cabo sin someter este proceso a referendo consultivo previo.

Esta decisión fue cuestionada hoy por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, quien pidió al máximo tribunal que aclare esta sentencia por considerar que significa un "retroceso" en materia de derechos humanos.

Ante esto, Cabello aseguró hoy que la fiscal está "actuando" como un "agente político", ya que, destacó, la Fiscalía es un órgano del Poder Moral y no un poder en sí mismo.

"Además, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no le asigna a la Fiscalía ni una sola atribución constitucional. Quien tiene la rectoría en el tema constitucional es la Sala Constitucional del TSJ, no es la Fiscalía. Es una acción personal de alguien que ha decidido una posición política personal", agregó.