Secuela de "An Inconvenient Truth" incluirá salida EEUU del Acuerdo de París

La secuela del documental "An Inconvenient Truth", titulada "An Inconvenient Sequel: Truth to Power", incluirá la polémica decisión del presidente de EEUU, Donald Trump, de retirar al país del Acuerdo de París contra el cambio climático, informó hoy la web especializada Variety.

La obra llegará a las salas el 28 de julio, pero el estudio Paramount Pictures modificará la cinta para incluir elementos referidos a la decisión tomada por Trump.

"El montaje final tocará lo ocurrido", indicó Katie Martin, portavoz del estudio, en declaraciones a la publicación.

Al Gore, ex vicepresidente de EEUU, es el conductor de esta historia que narra cómo se alcanzó el Acuerdo de París, certificado en 2015.

Para Gore, la decisión de Trump es "imprudente e indefendible", según indicó en un comunicado.

"Debilita la posición de EEUU en el mundo y amenaza con dañar la capacidad de la humanidad para solventar la crisis climática a tiempo. Pero no hay duda: si el presidente no lidera, la población lo hará", agregó.

Este nuevo documental, dirigido por Bonni Cohen y Jon Shenk, formó parte de The New Climate, una nueva sección del Festival de Cine independiente de Sundance, dedicada a la reflexión y discusión sobre el medio ambiente.

La cinta incluye intervenciones de Trump como candidato a la Casa Blanca en las que bromeaba sobre el calentamiento global.

A finales de marzo, Trump firmó un decreto con el que busca la independencia energética del país y crear empleos, particularmente en la deprimida industria del carbón, a costa de empezar a desmantelar el legado contra el cambio climático de su predecesor en la Casa Blanca, Barack Obama.

Trump declaró, además, que la "guerra al carbón" ha terminado, al prometer la cancelación de regulaciones del Gobierno federal que, a su juicio, están "matando empleos" y anticipar una "nueva revolución energética", centrada en fomentar la producción nacional y reducir la dependencia del extranjero.

"An Inconvenient Truth", dirigida por Davis Guggenheim, se alzó con el Óscar al mejor documental en 2006.