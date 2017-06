Dayana Jaimes responde ante acusaciones de la madre de Martín Elías

De momento se desconocen los verdaderos motivos de la muerte de Martín Elías. Pero lo que se mantiene latente, es la polémica desatada entre Patricia Acosta y Dayana Jaimes, madre y esposa del fallecido cantante.

Días antes, se filtraron unos audios donde Acosta acusaba a Jaimes de ser la responsable directa de la muerte de Martín Elías. En efecto, tras una nueva publicación, Patricia Acosta afirmó ser la autora de este material, y que según ella, dijo eso porque“fue causada por el dolor de mamá que la embargaba tras la pérdida de su hijo”.

Ante esto, Dayana Jaimes, reaccionó a través de su cuenta de Instagram, intentando limpiar su imagen, que ha sido criticada fuertemente en redes sociales por las acusaciones hechas en los audios filtrados.

"Dios es un maestro de la enseñanza y conmigo no hizo ninguna clase de excepción, me ha dado muchas pruebas difíciles, pero con el somos más que vencedores. Para Jesús no fue fácil saber que dentro de su grupo de apóstoles lo iba a vender por unas monedas. Dios conoce mi corazón, quien más que él, que dio su vida por mi y por mis pecados debe preocuparme, nadie...Feliz noche, Dios los bendiga", afirmó Jaimes a través de Instagram.