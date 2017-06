Un profesor de arte holandés premiado con dormir frente a obra de Rembrandt

El profesor de arte holandés Stefan Kasper durmió anoche junto al cuadro "La ronda de noche" de Rembrandt, como premio por haber sido el visitante 10 millones del Rijksmuseum de Ámsterdam, que abrió sus puertas en 2013.

"He podido dormir en una cama instalada a dos metros del cuadro, ha sido mágico, aún no me lo creo", señaló a la prensa holandesa, ante la que calificó su experiencia como de "sueño inolvidable".

"He podido ver personajes de la obra que no había visto nunca, tomaban vida delante de mi. Es una experiencia que se quedará para siempre en mi memoria", añadió.

El premio fue anunciado al profesor hace unos días al entrar al museo, donde acudía con los alumnos de secundaria a los que da clase.

Para completar la experiencia el profesor disfrutó también, ante de pasar la noche en museo, de una cena del chef con estrella Michelin Joris Bijdendijk, que le preparó un menú a base de gazpacho y carrillera de ternera.