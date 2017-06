"Orange Is The New Black" regresa más "intensa" que nunca, según sus actrices

La quinta temporada de la serie "Orange Is The New Black" será "la más intensa" hasta el momento, con una trama que transcurre en apenas tres días, dijeron en una entrevista con Efe las actrices latinas Dascha Polanco y Selenis Leyva.

"Será la más intensa de la serie, habrá pelea y explosiones a causa de una corrupción que se desmorona en la (cárcel) Litchfield", afirmó la dominicana Dascha Polanco, que interpreta a Dayanara en la serie, una de las más veteranas de Netflix, que estrena todos los episodios de su nueva entrega el próximo 9 de junio.

Desde la primera temporada Polanco comparte grupo en la cárcel con la cubana Selenis Leyva, que da vida a Gloria Mendoza, la líder del llamado "Spanish Harlem", el sector latino de la prisión.

La artista dijo que "no va a ser una temporada fácil de ver ni fue una temporada fácil de rodar" y que, además, las protagonistas latinas tendrán un peso "específico" en una trama que empieza "exactamente donde se dejó".

Pero la temporada tiene un protagonista inesperado: "el personaje principal de esta temporada será la prisión", afirmó Leyva.

A su vez, Polanco apuntó que es "un momento histórico" para la serie, un punto en el que todo cambia porque las reclusas dejan de ser "tan inocentes" y cogen las riendas de su destino.

La cuarta temporada cerró con un auténtico "motín" que, para Polanco, está cargado de razones por parte de las prisioneras de una historia que gira alrededor del personaje de Piper Chapman (Taylor Schilling).

Polanco insistió en que las presas se hartan de los "métodos" utilizados por los funcionarios de Litchfield y se preguntan "por qué las tratan así si hay dinero para hacerlo mejor".

La intérprete avanzó que se revelarán "muchas verdades" porque las prisioneras "ya han aprendido demasiado" de un sistema corrupto que, para dos de las latinas más conocidas de la televisión, tiene relación con la realidad estadounidense, con un gobierno que trata de "dividir" y un pueblo que se debe "unir".

Los guionistas decidieron dejar a los espectadores con la miel en los labios en la última escena de la pasada temporada, con un final cargado de suspense y millones de seguidores de todo el mundo con un año de espera por delante.

Pero no son solo los seguidores los que tuvieron que aguardar por tanto tiempo, ya que las actrices son las primeras que se tuvieron que morder la lengua más de lo normal para guardar un secreto que quieren comentar con el mundo cuanto antes.

"¡Estoy loca que ya salga para poder desahogarme!", bromeó Leyva, de 45 años.

Fiel a sus orígenes, la actriz nacida en Baracoa (Cuba), cuyo personaje fue chef de la cocina de la prisión durante un tiempo, declaró que, cuando salga la serie, una de las cosas que más le ilusiona es ver "la reacción de la comunidad latina" al ver a las actrices hispanas.

Ya ha llovido bastante desde 2013, año en el que vio la luz un proyecto del que "mucha gente dudó", según Polanco.

Con semblante serio, la actriz de 34 años recordó que los inicios tuvieron incertidumbre y que, para ella, significó recuperar un sueño que tenía "oprimido en un cajón", por lo que destacó que se siente "orgullosa" de que la oferta de "Orange Is The New Black" apareciera.

La serie triunfó desde su estreno y acumuló diversas nominaciones a los Emmy y a los Globos de Oro, aunque de ellos tan solo se hizo con uno de los Emmys, a mejor actriz invitada, para la estadounidense Uzo Aduba.

"Orange Is The New Black" se ganó un lugar en la parrilla de Netflix y es la más veterana junto a "House of Cards", que también estrenó su quinta temporada el pasado 30 de mayo.

Ambas producciones fueron pioneras del actual modelo de Netflix y su éxito contribuyó a que la plataforma pudiera apostar por series originales como "Stranger Things" o "Narcos", películas como "Beasts of No Nation" y el oscarizado documental "White Helmets".