Paula Hawkins comparte las listas de más vendidos con autores nacionales

Una semana más la escritora y periodista Paula Hawkins es la autora más repetida en las listas de libros más vendidos con "Escrito en el agua", donde comparte espacio con autores nacionales que se alzan al número uno.

En Argentina corona la clasificación Viviana Rivero con "Sí"; en Brasil lo hace Carina Rissi y "Quando a Noite Cai"; Fernando Aramburu se mantiene una semana más gracias a "Patria" y la autora francesa de novelas policiacas es la favorita en su país gracias a con "Quand sort la recluse".

ALEMANIA

Ficción:

1.- Stille Wasser - Donna Leon (Diogenes)

2.- Die Geschichte der Bienen - Maja Lunde (btb)

3.- Selfies - Jussi Adler-Olsen (dtv)

4.- Meine geniale Freundin - Elena Ferrante (Suhrkamp)

No ficción:

1.- Heilen mit der Kraft der Natur - Andreas Michalsen (Insel)

2.- Das geheime Leben der Bäume - Peter Wohlleben (Ludwig)

3.- Wunder wirken Wunder - Eckart von Hirschhausen (Rowohlt)

4.- Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur - Andrea Wulf (C. Bertelsmann)

Fuente: "Der Spiegel"

ARGENTINA

Ficción:

1.- "Sí" - de Viviana Rivero (Emece)

2.- "Escrito en el agua" - Paula Hawkins (Planeta)

3.- "Las Maldiciones" - Claudia Piñeiro (Alfaguara)

4.- "La Razón de Estar Contigo" - Bruce W. Cameron (Roca Editorial)

No ficción:

1.- "Macri" - Laura Di Marco (Sudamericana)

2.- "Emoción y Sentimientos" - Daniel Lopez Rosetti (Planeta)

3.- "Descubriendo el Cerebro" --Facundo Manes y María Roca (Planeta)

4.- "El equilibrista" - Federico Andahazi (Planeta)

Fuente: Yenny/tematika.com

BRASIL

Ficción:

1.- "Quando a Noite Cai" - Carina Rissi (Verus)

2.- "A Cabana" - William P. Young (Arqueiro)

3.- "O Homem Mais Inteligente da História" - Augusto Cury (Sextante)

4.- "Outros Jeitos de Usar a Boca" - Rupi Kaur (Planeta)

No ficción:

1.- "Rita Lee: Uma Autobiografia" - Rita Lee (Globo)

2.- "Hebe, A Biografia" - Artur Xexéo (Best Seller)

3.- "Sapiens - Uma Breve História da Humanidade" - Yuval Noah Harari (L&PM)

4.- "Prisioneiras" - Drauzio Varella (Companhia das Letras)

Fuente: revista Veja

COLOMBIA

Ficción:

1.- "Escrito en el agua" - Paula Hawkins (Planeta)

2.- "La niña alemana" - Lucas Armando (Ediciones B)

3.- "La chica del tren" - Paula Hawkins (Planeta)

4.- "La guerra de Ysaak Luna de Plutón II" - Dross (Planeta)

No ficción:

1.- Oscar Naranjo, el general de las mil batallas" - Julio Sánchez (Planeta)

2.- "Por otro camino de regreso a lo humano" - Carlos Yepes (Penguin Random House)

3.- "Parceros" - Maleja/Tatán (Penguin Random House)

4.- "Elon Musk" - Ashlee Vance (Planeta)

Fuente: Librería Nacional

ESPAÑA

Ficción:

1.- "Patria" - Fernando Aramburu (Tusquets)

2.- "1775 calles" - Defreds José A. Gómez Iglesias (Frida)

3.- "Hasta que salga el sol" - Megan Maxwell (Planeta)

4.- "Escrito en el agua" - Paula Hawkins (Planeta)

No ficción:

1.- "El poder del ahora" - Eckhart Tolle (Gaia)

2.- "La magia del orden" - Marie Kondo (Punto de lectura)

3.- "La voz de tu alma" - Lain García Calvo (Autor-editor)

4.- "Piensa en ti" - Joaquina Fernández García (Temas de hoy)

Fuente: Casa del Libro

ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- "Into the Water" - Paula Hawkins (Riverhead)

2.- "Dragon Teeth" - Michael Crichton (Harper)

3.- "The Handmaid's Tale" - Margaret Atwood (Houghton Mifflin Harcourt)

4.- "16th Seduction" - James Patterson y Maxine Paetro (Little, Brown)

No ficción:

1.- "Astrophysics for People in a Hurry" - Neil deGrasse Tyson (Norton)

2.- "Option B" - Sheryl Sandberg y Adam Grant (Knopf)

3.- "Hillbilly Elegy" - J. D. Vance (HarperCollins)

4.- "The Vanishing American Adult" - Ben Sasse (St. Martin's)

Fuente: The New York Times.

FRANCIA

Ficción:

1.- "Quand sort la recluse" - Fred Vargas (Flammarion)

2.- "Un appartement à Paris" - Guillaume Musso (XO)

3.- "La dernière des Stanfield" - Marc Levy (Robert Laffont)

4.- "Vernon Subutex Volume 3" - Virginie Despentes (Grasset)

No ficción:

1.- "La vie secrète des arbres : ce qu'ils ressentent, comment ils communiquent : un monde inconnu s'ouvre à nous" - Peter Wohlleben (Les Arènes)

2.- "Une très légère oscillation : journal 2014-2017" - Sylvain Tesson (Editions des Equateurs)

3.- "Vaut-il mieux être toute petite ou abandonné à la naissance ?" - Mimie Mathy, Gilles Legardinier (Belfond)

4.- "Emmanuel Macron, un jeune homme si parfait" - Anne Fulda (Plon)

Fuente: Edistat

ITALIA

Ficción:

1.- "La rete di protezione" - Andrea Camilleri (Sellerio)

2.- "Tredici - Thirteen Reasons Why" - Jay Asher (Mondadori)

3.- "Il caso Malaussène. Mi hanno mentito" - Daniel Pennac (Feltrinelli)

4.- "Tre volte te Il ritorno di Babi, Step e Gin" - Federico Moccia (Nord)

No ficción:

1.- "Storie della buonanotte per bambine ribelli" - Francesca Cavallo y Elena Favilli (Mondadori)

2.- "L'interpretazione dei sogni" - Sigmund Freud (New Compton Editori)

3.- "L'arte di essere fragili. Come Leopardi può salvarti la vita" - Alessandro D'Avenia (Mondadori)

4.- "Per dieci minuti" - Chiara Gamberale (Feltrinelli)

Fuente: La Feltrinelli

MÉXICO

Ficción:

1.- "Todos mis futuros son contigo" - Marwan (Planeta)

2.- "Cinco esquinas" - Mario Vargas Llosa (Alfaguara)

3.- "El chico de las estrellas" - Chris Pueyo (Destino)

4.- "Uno siempre cambia al amor de su vida (Por otro amor o por otra vida)" - Amalia Andrade Arango (Planeta)

No ficción:

1.- "Emocionario. Dime lo que sientes" - Cristina Núñez Pereira (Vergara y Rivas Editoras)

2.- "Véndele a la mente, no a la gente" - Jürgen Klaric (Paidós)

3.- "Brevísima historia del tiempo" - Stephen W. Hawking

(Booket)

4.- "Destroza este diario en cualquier sitio" - Keri Smith (Booket)

Fuente: Librería Ghandi

REINO UNIDO

Ficción:

1.- "Into the Water" - Paula Hawkins (Doubleday)

2.- "Need You Dead" - Peter James (Macmillan)

3.- "No Middle Name" - Lee Child (Bantam Press)

4.- "Love Me Not" - MJ Arlidge (M Joseph)

No ficción:

1.- "Admissions" - Henry Marsh (Weidenfeld)

2.- "Adults in the Room" - Yanis Varoufakis (Bodley Head)

3.- "Five Lose Dad in the Garden Centre" - Bruno Vincent (Quercus)

4.- "The Strange Death of Europe" - Douglas Murray (Bloomsbury)

Fuente: The Sunday Times.