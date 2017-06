El conflicto colombiano en imágenes, en la exposición "Macondo"

El fotógrafo español Álvaro Ybarra retrató durante 16 años la guerra en Colombia, y ahora muestra esa crudeza en "Macondo, memorias del conflicto colombiano", una exposición que llega hoy a Madrid para "mostrar las diferentes verdades de este conflicto", explica a Efe.

El proyecto, que se inaugura hoy en el Centro Internacional de Fotografía y Cine, comenzó cuando Ybarra llegó a Colombia de visita y allí recibió un encargo para hacer fotografías en el Chocó, una de las regiones más afectadas por la pobreza y la guerra, donde se había producido un desplazamiento masivo por el conflicto armado.

"Allí me encontré con otra Colombia, completamente diferente de la de la ciudad. En otros países la guerra era visible, pero en Colombia yo me preguntaba cómo sucedían estas cosas en un lugar y el resto del país vivía como si no pasara nada", dice el fotógrafo que ha cubierto conflictos en lugares como Ruanda, Irak o Ucrania.

Así comenzó un interés por descubrir esas diferentes formas de vivir el conflicto, esas diferentes "colombias" que al igual que Macondo, el pueblo ficticio inventado por Gabriel García Márquez, "no es un lugar, es un estado de ánimo en el que cada uno ve lo que quiere ver", dice.

El fotógrafo busca con sus instantáneas "mostrar todas esas verdades", esa "pluralidad de vivencias" dentro de un mismo país como forma de ayudar en el proceso de reconciliación que ahora enfrenta el país, que el año pasado aprobó el Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC, después de cinco décadas de guerra.

Ybarra, quien asegura que en 16 años "nunca" imaginó que la guerra llegaría pronto a su fin, cree que si bien ahora existe una paz armada en el país, lo que falta es una paz social en la que todas esas "colombias" diferentes se reconcilien.

Pero la paz también exige "construir memoria", un paso en el que Ybarra espera que "Macondo" permita ayudar a dar respuesta a las víctimas para que el conflicto no se quede en el olvido y se pueda alcanzar una paz verdadera, aunque recordar pueda ser doloroso.

"He trabajado con familiares de desaparecidos, y lo que más les duele a ellos es el silencio, la falta de respuestas. Son conscientes de que la verdad de lo sucedido duele, pero ese dolor es un paso necesario para poder perdonar", dice.

Para el autor, es momento de dialogar y romper ese silencio que se ha convertido en una constante en el país. "De Colombia lo que siempre me ha dado más miedo es el silencio. Vas a Irak, a Afaganistán y la guerra es visible, Colombia es un conflicto en silencio y el silencio es cruel. Eso es aterrador".

Ybarra hará frente a este silencio donando este proyecto -"que ya no es mío", asegura- al patrimonio histórico del país bajo la supervisión de la Fundación Gabriel García Márquez de manera que esté disponible para quien desee consultarlo, después de ser expuesto en Colombia, España, México, Buenos Aires y Lima.