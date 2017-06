¿Irá al concierto de Ed Sheeran? Tenga en cuenta estas indicaciones

El cantante británico Ed Sheeran se ha convertido en uno de los artistas más importantes del momento gracias a temas como “Shape of You”, “Castle on the Hill”, "Photograph" y "Thinking Out Loud". que han alcanzado los primeros lugares de las listas más importantes de la música a nivel mundial.

El lugar elegido para esta “cita musical” será el Parque Metropolitano Simón Bolívar, donde se espera una asistencia masiva en donde el colombiano Sebastián Yatra y el inglés Antonio Lulic serán los encargados de abrir el espectáculo.

Las puertas del parque se abrirán a partir de las 3:00pm. Los teloneros saldrán al escenario a las 6:00pm y 7:00 pm respectivamente. Se espera que el cantante Ed Sheeran tenga un repertorio preparado para 2 horas.

Ingresos al Evento

*Localidad “Shape”: Av. la Esmeralda, frente a la Biblioteca Virgilio Barco

Personas Discapacitadas: Puerta 4 sobre Av. La Esmeralda.

*Localidad “Castle: Av. Calle 63

Recomendaciones Generales

*Servicio de comidas y bebidas, información, hidratación, puntos de encuentro (Al interior del Parque Simón Bolívar)

*Se permitirá el ingreso de MÁXIMO tres menores de edad por adulto responsable(Concierto para mayores de 6 años)

*No se permitirá acampar en ninguna zona limítrofe al Parque Simón Bolívar.

*No se permitirá el ingreso de cámaras fotográficas profesionales, lásers y selfie sticks, sombrillas, objetos corto punzantes, personas bajo el estado del alcohol y mujeres en estado visible de embarazo.

*Usar bloqueador solar, ropa abrigada (Si es clima no favorece), carné de EPS.

Parqueo:

Centro de Alto Rendimiento, Parque Simón Bolívar, Museo de los Niños, Plazoleta de los Artesanos y la Biblioteca Virgilio Barco.