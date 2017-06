Belinda se refugia en el trabajo para escapar de los rumores de boda con Criss Angel

A pesar de sus intentos por controlar la narrativa de lo que sobre ella se publica y redirigir la atención de los medios hacia sus proyectos musicales e interpretativos, la cantante Belinda no ha podido evitar que la opinión pública de su México natal esté mucho más interesada en desentrañar los secretos de su vida privada y, especialmente ahora, en especular sobre una posible boda entre la artista y su actual compañero sentimental, el ilusionista Criss Angel.

Pero lo cierto es que la versátil intérprete no pierde la esperanza de conseguir que tanto sus admiradores como el público en general olviden cuanto antes el intenso debate que se ha generado en torno a estos supuestos planes de boda y se centren en algo a su juicio mucho más importante: el inminente lanzamiento del videoclip de su tema 'Báilalo', producido nada menos que por el reputado DJ Steve Aoki.

"Hoy tuvimos un día increíble en el set de grabación, mañana les contaré más sobre todas las sorpresas que vienen. Por favor, utilicen el hashtag #Bailalo", escribió recientemente en su perfil de Instagram, al que posteriormente añadió algunas imágenes de su trabajo audiovisual, para ir generando expectación de cara al estreno.

A la espera de conocer si su estrategia de promoción en la redes sociales surte efecto, hay que recordar que en las últimas semanas la artista ha hecho todo lo posible por exhibir su indiferencia ante aquellos innecesarios comentarios sobre su aspecto que, de alguna forma, ensombrecieron su gran puesta de largo en el estreno de la película 'Los vigilantes de la playa'. En lugar de valorar la aparición de Belinda en una de las grandes producciones cinematográficas de la temporada, ciertos medios prefirieron hacerse eco de las críticas que recibió en Twitter por las pobladas cejas que lució en el evento celebrado en Los Ángeles.

A lo largo de los últimos años, Belinda ha generado muchas más noticias debido a sus problemas con la Hacienda pública mexicana y, sobre todo, a cuenta de su trayectoria sentimental, en la que se dan cita nombres tan conocidos como los del futbolista Giovani Dos Santos o el empresario Pepe Díaz. Incluso buena parte de sus propios admiradores, aquellos que le recriminaban que no interpretara temas de su pasado como estrella infantil durante la gira mundial con la que la diva pretendía cimentar un perfil más adulto y provocador, 'The Kastle Ghost Concept' (2015), han demostrado que no están del todo dispuestos a recibir con los brazos abiertos a la nueva Belinda.