Fabricantes de autos, excepto Tesla, evitan criticar la decisión de Trump

La decisión del presidente de EE.UU., Donald Trump, de retirar a su país del acuerdo climático de París puso hoy de manifiesto la división entre los fabricantes de automóviles clásicos y la nueva generación, con el rechazo que eximió el fundador de Tesla, Elon Musk.

Como ya había anticipado, Musk anunció hoy en Twitter su dimisión del consejo de directivos que asesora a Trump en temas económicos en protesta por la decisión del presidente de abandonar el acuerdo de París.

"Estoy dejando los consejos de asesores presidenciales. El cambio climático es real. Dejar París no es bueno ni para EE.UU. ni para el mundo", afirmó Musk en su cuenta de Twitter.

El pasado martes Musk dijo en su cuenta de Twitter que "no sé en que dirección irá París pero he hecho todo lo que he podido para aconsejar directamente al presidente de EE.UU. y a través de otros en Washington y vía consejos, que nos quedemos".

Indagado por qué haría en caso de que Trump retirara a EE.UU. del acuerdo, Musk avanzó que no le quedaría más opción que "salir de los consejos".

En contraste, General Motors (GM) y Ford evitaron criticar la decisión de Trump.

Además, la presidente de GM, Mary Barra, seguirá en el consejo asesor del presidente estadounidense.

El fabricante señaló en un comunicado que "la participación de Mary Barra en el Foro de Estrategia y Política del Presidente proporciona a GM un asiento en una importante mesa para contribuir a un diálogo constructivo sobre temas clave".

"El Foro sigue proporcionando una oportunidad para trabajar con la administración y otros líderes corporativos sobre políticas que apoyan que la economía y el sector del automóvil sean fuertes y competitivos", añadió GM.

Posteriormente, GM emitió otro comunicado en el que afirmó que siguen "comprometidos en crear un mejor medio ambiente".

GM añadió que defendió su compromiso con "la acción climática" con actos como la producción de vehículos eléctricos.

Por su parte, Ford emitió un comunicado similar al señalar que "creemos que el cambio climático es real y seguimos profundamente comprometidos a reducir las emisiones de gases con efecto invernadero en nuestros vehículos e instalaciones".

Ford también defendió su posición al señalar que la compañía está invirtiendo en la producción de vehículos eléctricos.