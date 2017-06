El argentino Ferlauto, dirá todo lo que sabe en investigación sobre amaños

El entrenador argentino del Trujillanos venezolano, Cristian Ferlauto, está dispuesto a decir "todo" lo que sabe si es llamado a declarar en una investigación sobre los amaños de partidos que presuntamente ocurrieron en su club.

"Si me llegasen a buscar por una investigación diré todo lo que sé", dijo Ferlauto en una entrevista con el diario deportivo Líder.

Las sospechas sobre arreglos de partidos en el fútbol venezolano surgieron con las denuncias del delantero Orlando Cordero luego de abandonar el club.

"Nunca me he prestado para vender partidos como lo han venido haciendo muchos jugadores en esta institución, donde los mismos se han encargado de involucrar a los compañeros que no tenemos nada que ver para ellos", dijo Cordero hace más de una semana a través de su cuenta de Twitter.

Con todo, Cordero no acusó directamente a ningún jugador ni ofreció detalles sobre los partidos que pudieran haber sido amañados, aunque la prensa venezolana dirigió su atención al último encuentro del Trujillanos por la fase inicial del Torneo Apertura, donde el equipo de Ferlauto cayó goleado 4-0 ante el Caracas.

"Uno de los muchachos me dijo que no quería jugar porque el partido estaba arreglado. No quería creer esa información, les dije que si alguien tomó una mala decisión que se arrepintiera, pero terminó en goleada, a partir de ahí no puedo analizar nada", dijo el técnico cordobés sobre ese duelo.

"Esto en Argentina no existe, te tienes que ir del país si lo haces", añadió.

Ni la Federación Venezolana de Fútbol ni la Asociación de Clubes Profesionales del Fútbol Venezolano han anunciado una investigación para esclarecer este tema.

Ferlauto también dijo que no es el "encargado de solucionar los problemas" del fútbol venezolano, al que llegó hace tres meses, pero que se hará cargo de lo que suceda en su vestuario.

"Yo seguiré mi camino y el fútbol se encargará de poner a todos en su lugar", indicó.

Al menos quince jugadores han salido del Trujillanos luego de las denuncias de Cordero, pero Ferlauto explicó que no todos abandonaron el club por las sospechas de amaños.

"A partir de lo que pasó prefiero reestructurar, (pero) yo no puedo públicamente explicar cada caso. Ellos lo saben", sentenció.