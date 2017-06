El dedo vulgar de 'Mister Met', otra salida en falso de mascotas deportivas

El dedo medio apuntado a la afición por 'Míster Met' tras la derrota de su equipo y la posterior manifestación de disculpas de los Mets "por el comportamiento inapropiado de este empleado" resulta otra voltereta en falso de mascotas deportivas, tan condenadas como celebradas por la afición.

Bogotá, 2 jun (EFE).- El dedo medio apuntado a la afición por 'Míster Met' tras la derrota de su equipo y la posterior manifestación de disculpas de los Mets "por el comportamiento inapropiado de este empleado" resulta otra voltereta en falso de mascotas deportivas, tan condenadas como celebradas por la afición.

"No toleramos este tipo de acciones. Estamos tratando este asunto internamente", consignó este jueves el equipo neoyorquino en su cuenta de Twitter.

Pero esta no ha sido la únicas condena a actos de este tipo.

En el béisbol profesional venezolano, 'Agui', mascota del campeón Águilas del Zulia fue suspendida en 2008 por 30 partidos tras insinuar con lentes oscuros que el árbitro estaba ciego e incitar al público a burlarse de él.

"Prácticamente iba a perder toda la temporada. Posteriormente la directiva de Águilas del Zulia intervino y apeló la sanción, logrando que la bajaran a quince juegos", declaró hoy a Efe Manuel Hernández, el más experimentado animador de la Liga, quien interpreta a 'Bravín', mascota de los Bravos de Margarita.

Esta acción marcó un antes y después en la labor de estos simpáticos muñecos, "porque desde ese momento los directivos de equipos, árbitros y la Liga de Béisbol deciden tomar medidas contra las mascotas.

"No podemos estar en el terreno durante el partido, no podemos meternos con los peloteros, ni con los árbitros, ni viajar con los equipos", contó 'Bravín'.

Estos cambios que quedaron reflejados en las Condiciones de Campeonato de la pelota rentada venezolana.

Para Hernández, un animador deportivo debe tener mucha tolerancia.

"Cuando un fanático se comienza a meter contigo tienes que ser muy profesional. A mi me insultan, me tiran cosas. En Maracaibo un fanático una vez me sacó una pistola, pero uno tiene que aguantar y asimilar ese tipo de cosas", expresó.

En 2009, el calor del público de la ciudad caribeña de Barranquilla animó más de la cuenta al 'Tiburón Willy', la mascota del club de fútbol Atlético Junior.

Un fanático le dio una camisa del Milán italiano, muy similar al rival de turno, el Cúcuta Deportivo, lo que terminó en un espectáculo muy diferente al habitual.

"Mi hermano levantó la camisa con el pie y el público en medio de la gracia, como aquí en la Costa todo lo celebramos, en modo jocoso, pensando lo correcto, la pateó. Después la pasó por sus partes nobles, la mordió y la tiró", contó Willy de la Hoz, quien con su hermano se alterna el rol del famoso Tiburón.

"Posteriormente, vinieron 15 días de persecución, hasta me llevaron a la iglesia, los fanáticos decían: Willy está pidiendo perdón, liberen a Willy", recordó.

Tras dos fechas de sanción, "fui ante un aficionado del Cúcuta, antes del partido de la final, me le arrodillé, le pedí perdón, lo cargué y todo quedó así", dijo a Efe.

Con toda la atención de las autoridades futbolísticas sobre él, 'el Tiburón Willy' se transformó en un personaje políticamente correcto, para disgusto de muchos de los entusiastas hinchas del Junior.

"Las restricciones con el muñeco fueron estrictas, ya no me permitían hacer mi baile erótico con la muñeca, ni las porristas. Mi comportamiento tenía que ser respetuoso hacia el público, poco a poco me fui acostumbrando a las reglas y normas", contó.

Las mascotas de los equipos han trascendido en popularidad y cariño. "Tienen que cuidar su imagen porque son considerados iconos de la ciudad y, por lo tanto, tienen que respetar a la afición, al público y a los rivales", expresó De la Hoz.

Ante la derrota, añadió: "uno tiene que controlarse, agachar la cabeza e irse, es solo un partido". Y manteniéndose lejos de las bailarinas y camisas rivales.