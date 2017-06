Zidane: "La final está al cincuenta por ciento"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que ni su equipo ni el Juventus son favoritos en la final de la Liga de Campeones que disputarán este sábado en Cardiff, y afirmó que "está al cincuenta por ciento" y que espera un "partido abierto".

"No hay presión, el Real Madrid sabe convivir siempre con esa presión, lo viví de jugador y ahora de entrenador. Siempre se dice que somos favoritos, pero al final el fútbol no es así, más todavía cuando es una final. A un partido puede pasar de todo. No somos favoritos ni la Juve, está al cincuenta por ciento. Estamos ahí, vamos a intentar dar el máximo posible para ganar otra vez", señaló.

En su idea de partido no espera que el equipo de Allegri salga a defenderse: "No creo que se cierren, espero un partido muy abierto. La forma de jugar de la Juventus no invita a pensar en un 'catenaccio' porque ellos no son sólo eso".

Zidane destaco el "trabajo" de sus jugadores para repetir presencia en la final de la Liga de Campeones, que dijo llega "en un momento muy bueno" tras ganar la Liga. "Es una final muy merecida. Estamos todos listos para el partido", añadió.

"Si me hubieran dicho de niño que iba a vivir todo esto, no lo creería. Ahora estoy disfrutando de todo lo que nos pasa. Hoy soy el entrenador, vivimos algo espectacular desde hace mucho tiempo y a ver lo que pasa. Es muy bonito jugar otra final tras la de Milán y estamos listos", añadió.

Confesó que no ha tenido que trabajar la motivación porque para una final "la tienen todos los jugadores" y transmitió mucha tranquilidad: "No vamos a cambiar nada, vamos a preparar el partido con serenidad y a darlo todo".

"Lo importante es dar todo lo que tienes dentro en el campo. Luego en el fútbol puede pasar de todo. Sé lo que es perder, pero no lo pensamos. Ellos harán su partido, sabemos que jugamos contra una gran escuadra y por encima de todo pensamos en una bella final", apostilló.