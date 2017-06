Ramos: "Es una barbaridad jugar tres de las últimas cuatro finales"

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, pidió que se valore lo que están consiguiendo en la historia reciente de la Liga de Campeones, aseguró que tienen "una cita con la historia" y que "es una barbaridad jugar tres de las cuatro últimas finales" de la competición más prestigiosa.

"Después de tantos años seguidos en el Real Madrid sin poder conquistar la Champions, cuando te viene el cambio de ciclo hay que valorar lo conseguido por esta era de jugadores y desde que llegó Zizou. Somos conscientes de la oportunidad que nos vuelve a brindar el fútbol. Es una barbaridad jugar tres de cuatro finales. Tenemos la oportunidad de ganarla y vamos a hacer lo posible por llevar de nuevo esta copa a casa", valoró en rueda de prensa.

Para Ramos no hay un favorito entre el duelo ante el Juventus. "En las finales partimos ambos equipos desde cero, no hay ninguna ventaja. Ganar la Liga no nos beneficia. Hemos disfrutado del título, te sientes más satisfecho por cumplir el objetivo, anímicamente el grupo se satisface pero mañana va a ser un partido muy duro. Sabemos el rival que tenemos enfrente y partimos los dos con un cincuenta por ciento de posibilidades de ganar y perder".

Y pidió a sus compañeros que no piensen en lo ganado. "Tenemos una cita con la historia, hay que olvidarse del palmarés, pensar como si fuese el primer título que podemos añadir. Estamos muy motivados, con mucha ilusión, ganas de repetir y ser el primero en ganar dos consecutivas".

Para el capitán madridista su equipo tiene la oportunidad de reivindicarse como "equipo sólido que ha tenido una buena regularidad esta temporada", y destacó que cerrarla conquistando la 'Champions' es "un plus más".

Señaló como clave Ramos la labor de Zinedine Zidane. "Los números hablan por sí solos. Estamos orgullosos desde el primer día que llegó de que liderara este vestuario donde muchos no han tenido éxito". Y le deseó "que dure" y deje una "época de títulos", señalándole como "pieza clave al mando del barco".

También tuvo palabras de admiración a su amigo Keylor Navas. "Ha ido creciendo según ha pasado el tiempo en el Real Madrid. Los halagas y momentos complicaos que ha pasado le han servido para crecer. Ahora vive uno de los mejores momentos de temporada y esperemos que mañana no se hable de él. Fue decisivo en los últimos partidos pero ojalá no tenga que intervenir mucho en la final".

Terminó destacando los valores que inculca el Real Madrid a sus jugadores para luchar hasta el final y nunca dar nada por perdido. "Somos el equipo que más finales ha jugado y ganado. No vivimos del pasado ni de la historia, nos dejamos todo en el campo para irse a casa con la cabeza alta. Es lo que nos exige nuestro escudo. Las finales las vivimos con espíritu distinto".