Djokovic: "Ha sido bueno llegar a los cinco sets"

El serbio Novak Djokovic, vigente campeón del Roland Garros y número dos del mundo, afirmó que fue "bueno" para él jugar cinco sets y más de tres horas de partido ante el argentino Diego Schwartzman en la tercera ronda de Roland Garros.

"No he jugado muchos partidos a cinco sets en los últimos dos años. Veo cosas muy buenas en ello. Me pone dentro del torneo psicológicamente y, físicamente, no creo que me afecte para nada", dijo Djokovic, quien se medirá en octavos al español Albert Ramos, número 20 del mundo.

Nole elogió el partido de Schwartzman y dijo que fue mejor que él hasta el tercer set.

"Estuve con una desventaja de dos mangas a una, pero continué creyendo que podía derribar sus resistencia. Hice muchos errores no forzados", resaltó.

Sobre su colaboración con el legendario extenista estadounidense André Agassi, elogió su "buen corazón" y su "buena alma".

"No tenemos ningún compromiso inamovible. Él va a intentar estar conmigo en los grandes torneos, siempre que su familia y otros compromisos se lo permitan", dijo el serbio, quien explicó que tuvo con Agassi "una excelente charla" al término del partido centrada "en cosas positivas".

Agassi es "alguien con una mentalidad muy positiva acerca del tenis y sobre la vida en general. Le gusta simplificar las cosas, centrarse en lo que es necesario", concluyó Nole.