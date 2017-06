Advíncula dice que nadie regaló nada a Perú para ser decimoquinto en la FIFA

El lateral derecho Luis Advíncula consideró que el decimoquinto lugar dado a Perú en la clasificación de la FIFA, la mejor posición de su historia, "es merecido" porque nadie les regaló nada a su selección para alcanzar ese lugar.

Advíncula se opuso así al arquero de Alianza Lima Leao Butrón, quien este jueves dijo que la clasificación es "una grandísima mentira".

El defensor matizó hoy que con el decimoquinto puesto se refleja el trabajo de la selección peruana.

"Lo bueno de esto es que ahora te ven distinto en el exterior. Es algo que te motiva, pero eso no nos puede desviar de nuestro objetivo, que es clasificar al Mundial de Rusia 2018", dijo el jugador del Tigres mexicano.

La selección peruana se ejercitó hoy en la Villa Deportiva Nacional (Videna) de Lima al mando del seleccionador Ricardo Gareca para preparar los partidos amistosos que en los próximos días jugarán frente a Paraguay y Jamaica.

En la práctica no estuvo el centrocampista del Vitória Guimaraes portugués Paolo Hurtado, a quien hoy se le diagnóstico una rotura muscular de cinco centímetros de longitud, por lo que no podrá participar en ninguno de los dos partidos.

Tras concluir la sesión, el defensa de Universitario Alberto Rodríguez consideró que los amistosos servirán a la Blanquirroja para corregir errores de cara a la reanudación en agosto de las eliminatorias sudamericanas de clasificación para el Mundial de Rusia 2018, cuando se medirán a Bolivia y Ecuador.

El defensa de Melgar Anderson Santamaría dijo confiar en que frente a Paraguay y Jamaica tendrá la oportunidad de jugar y demostrar que puede formar parte de la selección.

"Lo he conversado con el profesor y me ha llamado para que sea defensa central, que es donde me siento más cómodo y donde más estoy aprendiendo en Melgar", reconoció Santamaría.

El partido ante Paraguay se jugará el 8 de junio en Trujillo, y cinco días más tarde se enfrentará con Jamaica en Arequipa.