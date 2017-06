Schwartzman: "Crecí bastante en mi juego"

El argentino Diego Schwartzman, quien hizo sudar más de lo esperado en la tercera ronda al vigente campeón de Roland Garros y número dos del mundo, el serbio Novak Djokovic, dijo que "creció bastante" en su juego en los últimos años y reconoció que entrenar con el español Rafa Nadal le ha ayudado.

"Soy un jugador más maduro y con más experiencia y siempre intenté tenerle (a Djokovic) cerca en el marcador. Intenté evitar que me adelantarse en el marcador. En el primer set, pensé que tenía mis oportunidades", dijo Schwartzman, 41 del mundo.

"El Peque", como se le conoce en Argentina por sus 1,70 metros de estatura, vendió cara su derrota ante Djokovic, ante el que cedió en cinco sets (5-7, 6-3, 3-6, 6-1 y 6-1) en tres horas y 19 minutos.

Antes de jugar en Roland Garros, el tenista argentino, de 24 años, estuvo entrenándose unos días en Mallorca con Nadal.

"Fue muy bueno para mí. Mejoré mucho esos tres días con Rafa. Practicar con jugadores de esa talla es magnífico siempre", reconoció.

Aplaudido por el propio Nole y por el público de la pista principal, la Philippe Chatrier, contó que notó a Nole "bastante nervioso" en el ecuador del partido, pero reconoció que fue determinante un 40-0 que desperdició en un juego en el cuarto set porque el serbio se le escapó.

"Quería tenerle muy cerca en el cuarto set. Por eso me enfadé conmigo mismo", asumió,

Schwartzman relató además que sintió dolores en el final del partido, sobre todo en el abdomen.

"Me costaba para estirarme en el saque, me duele un poco, pero, según los médicos, no es nada. Esperemos que sea solo una cosa del cansancio", comentó el jugador, que con la tercera ronda logró su récord en este torneo.