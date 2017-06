Universitario y Alianza chocan en el Apertura sin convocados de la selección

El clásico del fútbol peruano entre el Universitario de Deportes y el Alianza Lima se jugará este sábado y es el plato fuerte de la segunda jornada del Torneo Apertura de Perú.

El gran derbi de la capital se jugará tras una incertidumbre acontecida en los últimos días por las quejas de Universitario, en especial de su técnico, el argentino Pedro Troglio, que pedía postergarlo, debido a que no podrá contar con cuatro futbolistas convocados con la selección peruana.

Los cuatro internacionales por Perú que no se pondrán la camiseta crema son su arquero titular Carlos Cáceda, el lateral derecho Aldo Corzo, el defensa central Alberto Rodríguez y el extremo izquierdo Alexi Gómez.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) abrió la posibilidad de que el clásico se pudiera aplazar si ambos clubes se ponían de acuerdo, pero tanto Universitario como Alianza abogaron por jugarlo este sábado, independientemente de las circunstancias de cada uno y de las reticencias de Troglio.

"Me parece que falló un poco la organización. Yo hablo desde mi posición de entrenador. A mí me conviene tener a todos mis jugadores. Si yo no gano todos los fines de semana, me echan. A mí me importa mi parte", afirmó hoy Troglio a los medios locales.

Por su parte, Alianza Lima no tendrá en sus filas al defensa central Miguel Araujo, también convocado con la selección, pero además afrontará el partido cansado por jugar el miércoles frente al Independiente de Avellaneda, que lo eliminó de la Copa Sudamericana.

El encuentro se disputará en el Monumental de Lima y solo se permitirá el acceso a los seguidores de Universitario, que actuará de local, para evitar cualquier episodio de violencia como los sucedidos en 2011, cuando murió un hincha de Alianza.

El Melgar, que esta semana se proclamó campeón del Torneo de Verano, buscará su primer triunfo en el Apertura frente al Real Garcilaso de Cuzco, en cuyo banquillo se estrenará el técnico argentino Marcelo Grioni, recientemente destituido del Deportivo Municipal.

El UTC, que perdió en los penaltis la final del Torneo de Verano, tratará de resarcirse frente al Municipal, que estará dirigido por primera vez por el entrenador argentino Gerardo Ameli, quien recientemente rompió su vínculo con el Sport Rosario de Huaraz, uno de los equipos revelación de la primera parte de la liga peruana.

A su vez, el Sport Rosario deberá visitar al Sport Huancayo antes de que la próxima semana se incorpore el técnico argentino Gustavo Onaindia, quien según medios locales ya tiene un acuerdo con el club huaracino.

El Sporting Cristal visitará al Comerciantes Unidos en Cutervo, equipo que esta semana fue eliminado de la Copa Sudamericana por el Boston River uruguayo.

Tras dar la sorpresa la pasada semana con un triunfo sobre Melgar, San Martín recibirá esta semana al Ayacucho en vistas a lograr un nuevo triunfo que le mantenga en lo alto de la clasificación del Apertura.

La Academia Cantolao visitará al Juan Áurich de Chiclayo con el delantero colombiano Jeferson Collazos, actual máximo goleador de la liga peruana, mientras que Alianza Atlético y Unión Comercio se enfrentarán en un duelo donde ambos equipos necesitan sumar puntos con urgencia.