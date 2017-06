Dani Alves cree que es el momento "de darle la vuelta a la historia"

El brasileño Dani Alves, defensa del Juventus, aseguró este jueves, un día antes de la final de la Liga de Campeones ante el Real Madrid, que su equipo afronta el partido "con respeto pero sin miedo" al conjunto blanco y resaltó la importancia de "darle la vuelta a la historia".

"Cuando llegué a la Juventus dije que no fichaban una estrella, sino un trabajador, y que venía a ayudarles a conseguir el sueño (de ganar la Liga de Campeones). Ahora hemos llegado hasta aquí, pero para realizar el sueño tenemos que hacer un poco más. Estamos muy cerca y tenemos que aprovechar la oportunidad para que el sueño se transforme en realidad", dijo Alves en rueda de prensa.

"No es un enfrentamiento Dani Alves contra el Real Madrid, sino Juventus contra Real Madrid. Es la hora de darle la vuelta a la historia. Un equipo puede tener un resbalón y vamos a intentar que ellos lo tengan. Con respeto, pero sin miedo; sin miedo de los títulos que han ganado y con la ambición y las ganas del que ve el objetivo cerca y tiene hambre", apuntó el lateral brasileño, que compareció en la sala de prensa del Millenium Stadium de Cardiff junto al portero Gianluigi Buffon y al técnico Massimiliano Allegri.

"Sería muy grande ganar un título con Buffon antes de que se retire del fútbol. Y espero que estemos a la altura porque es una ocasión muy bonita. Les quité una copa (cuando jugaba en las filas del Barcelona) y ahora el fútbol me devuelve la oportunidad de ayudarles a conseguir otra", subrayó.

Preguntado sobre la posibilidad de convertirse en el único futbolista de la historia en conquistar tres 'tripletes' -Liga, Copa y Liga de Campeones-, Alves señaló que no es una persona que vive pensando en él, sino que su "preocupación es el equipo".

"Eso sirve sólo para la historia, para cuando dejemos de jugar y alguien mire la trayectoria y la carrera y vea los títulos que hay detrás. Pero no sirve de mucho más. No puedo pararme y pensar que si ganamos voy a ser el único jugador en ganar tres 'tripletes'; no pienso en eso. Nuestro objetivo es mucho más grande", dijo.

"No soy una persona que vive pensando en mí. Si mi entorno está bien, yo estoy bien. Cuando se hace un deporte de equipo el objetivo es que el equipo gane, y mi preocupación es mi equipo; estar con mis compañeros, que ellos sean cada día mejores. Ese es el reto más grande y por eso acepté el desafío de venir a la Juventus", explicó.

"Los momentos vividos sirven para añadir paginas a tu historia personal, pero has de ser tú el que añade las páginas a esa historia. La vida me trajo a este equipo para intentar vivir un sueño que desde hace bastantes años no han podido vivir", señaló el brasileño.

Alves, además, se definió como un "eterno aprendiz" y dijo que en las finales sólo hay una hoja de ruta: "jugar, ganar la copa y celebrar con los aficionados".

"No soy nadie para enseñar ni aconsejar, y mucho menos a gente tan vivida en el fútbol como la que tengo en mi equipo. Soy un eterno aprendiz y estoy aquí para aprender de todos ellos, de sus experiencias y de sus vivencias. Y esa es la fortaleza de nuestro grupo: juntamos historias y vivencias y eso nos lleva a estar unidos a saber que sólo hay un camino; juntar la fuerza y llevar la copa a casa", indicó el brasileño.

"Estos partidos no se juegan: se viene, se gana la copa y se va a celebrar a casa. Respetamos a los adversarios, pero no tenemos miedo a fallar. El objetivo y la obsesión es la copa", concluyó Alves.