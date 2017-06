Qué es el 'retrorunning' y cómo correr para atrás te puede ayudar a poner en forma

Getty Images

El retrorunning se practica desde los años 20, pero en las últimas dos décadas se ha convertido en una disciplina internacional.

¿Estará confundido… o loco? La pregunta asaltará a muchos de inmediato si se cruzan a una persona que está corriendo de espaldas.

Sin embargo, para quien está practicando esta modalidad atlética, la decisión de correr "en la dirección equivocada" tiene sentido: es una forma de evitar lesiones, quemar más calorías y, sobre todo, hacer un ejercicio que lo desconecte del trajín diario.

Y tiene nombre oficial: retrorunning , o correr en reversa.

"Es difícil. Muchas personas que me ven en la calle me saludan y me dan ánimos, pero realmente no se unen a lo que estoy haciendo porque dicen que ya es suficientemente duro ir hacia delante", le dijo a BBC Mundo la campeona española de retrorunning , Sandra Corcuelo.

Los orígenes de esta modalidad se pueden rastrear hasta los años 20, dejó hace rato de ser una actividad de unos pocos y es una práctica que busca reconocimiento internacional.

"Son muchas las personas que lo practican a alto nivel. Ya se han realizado seis mundiales y en el último, que tuvo lugar en Alemania, compitieron unas 350 personas de 21 países ", explicó Corcuelo.

Sin embargo, para las personas que lo practican a diario, hay mucho más detrás del ejercicio de alto nivel que regala medallas.

"Se trata de un ejercicio que te da, de una manera muy extraña, confianza en ti mismo. Para mí eso es lo que más te aporta una práctica como éste", le dijo a la BBC Gareth Doherty, medalla de plata en la categoría de tres kilómetros en el último mundial.

La idea es correr hacia atrás y de esa forma optimizar el consumo de calorías.

"Te ayuda a trabajar varios músculos", dijo Doherty. Y agrega un grado de diversión y novedad sobre todo "si no te gusta correr hacia adelante", agregó.

Cómo se practica

Ahora, es evidente que el cuerpo humano no está diseñado para correr en reversa, y ahí radica el punto de partida para practicar el retrorunning como una disciplina deportiva.

" Me gusta coleccionar carreras y vi una cerca del lugar donde vivo en España . Y resultó que era esto, una de retrorunning . Era una distancia de un kilómetro y decidí probarla: casi no la termino", explicó Corcuera.

Para Doherty, la clave es aprender a correr sin la necesidad de mirar hacia atrás, para evitar problemas en el cuello, por eso recomienda hacerlo en pistas atléticas o en terrenos en los que no haya obstáculos o desniveles que pongan en peligro al corredor.

De acuerdo a Corcuera, se debe hacer el calentamiento habitual de todo corredor y comenzar a trotar hacia atrás usando las puntas de los pies.

El momento en que Sandra Corcuera llega a la meta de una competencia en España.

"El ritmo depende de la distancia que se va a correr. Lo ideal es hacer distancias cortas en una pista atlética para tener una guía, que ayuda a correr con la postura adecuada", señaló la múltiple campeona.

Hasta una maratón

La práctica del retrorunning puede ser de fondo o de velocidad.

"En los mundiales hay categorías desde 100 metros hasta los 10.000. Y también hay una prueba de fondo que es la media maratón", explicó Doherty .

Pero ya hay registros de que en reversa se han corrido más de los 21 kilómetros que oficialmente tiene una media maratón.

El mexicano Diego Polino participó en la exigente prueba Iroman de Lanzarote y corrió en reversa los poco más de 42 kilómetros que correspondían a la maratón, en un tiempo de 4 horas y 52 minutos.

"Corrí cauteloso, a un ritmo de siete minutos el kilómetro, porque el circuito estaba abierto y había gente paseando, distraída y se corría por el malecón, junto al océano, y no me podía despistar", le dijo Polino al diario español El País.

Los beneficios

Tanto para Doherty como para Corcuera, el principal beneficio de esta práctica es que evita lesiones, sobre todo porque reduce el impacto sobre las piernas.

Se estima que en el mundo el retrorunning es practicado por unas 28.000 personas.

"Yo estaba buscando una forma de hacer deporte sin lesionarme tanto y la verdad es que ésta ha sido la mejor manera", anotó Corcuera.

Su experiencia en el terreno está sustentada por dos estudios realizados por las universidades de Cardiff y de Milán en 2011 que señalan que los corredores en reversa golpean el suelo de un modo más suave, lo que ayuda a evitar lesiones en la rodilla.

Pero no solo se trata de músculos, sino de calorías: la Universidad de Stellenbosch en Sudáfrica sugirió, mediante un pequeño estudio de muestra, que esta práctica ayuda a quemar más que la versión tradicional del "running" hacia adelante.

De acuerdo al estudio, realizado entre 26 alumnas del centro educativo, correr entre 15 y 45 minutos tres veces por semana les ayudó a perder hasta 2,5% de su peso corporal en cerca de seis semanas de entrenamiento.

Sin embargo, ambos corredores señalan que hay un par de indicaciones que hay que tener en cuenta: el movimiento del cuello y la preparación física.

" Se debe aprender a correr sin mirar hacia atrás , porque de otra manera el daño en el cuello puede ser perjudicial", aclaró Doherty.

Y agregó: "Correr para atrás tiene muchos riesgos porque se corre con la punta de los pies, lo que si no se tiene la preparación adecuada, también puede producir lesiones graves en la planta de los pies".