El colombiano Betancur lanza al Movistar en las Hammer Series

El colombiano Carlos Betancur ha conducido a la victoria al equipo Movistar en las Hammer Series, prueba debutante en el calendario cuya primera edición tiene lugar desde hoy viernes y hasta el próximo domingo en los alrededores de Sittard, en la región neerlandesa de Limburgo.

La actuación de Betancur en Vaalserberg condujo a la escuadra española a la victoria número 27 de la temporada, y pasó a la historia como primer vencedor de etapa de las innovadoras Hammer Series.

La actuación de Carretero, Soler, Barbero, Oliveira y, en especial, de Carlos Betancur a su mejor nivel, dio el triunfo a los hombres dirigidos por Pablo Lastras en la Hammer Climb, un sinuoso circuito en torno a la cima del Vaalserberg sobre 11 vueltas y un recorrido de 78 kilómetros en las que el colombiano y sus compañeros fueron protagonistas.

Tras la labor de vigilancia de Marc Soler y Nelson Oliveira en las dos primeras vueltas, Betancur pasó a la acción en el tercer sprint, el primero de los que otorgaban puntos dobles (20 tantos al vencedor) y recuperaba con rapidez una desventaja sobre Sky y BMC que pronto se tornó en margen favorable, gracias a un nuevo triunfo de Betancur en la cuarta vuelta.

El antioqueño había tan solo comenzado su recital, ya que hasta en cinco ocasiones más cruzó la línea de meta en cabeza, sin bajar nunca del segundo puesto en los esprints restantes, y su superioridad quedó de manifiesto al alcanzar al belga Campenaerts, que arrancó en la última vuelta, y presentarse brazos en alto en la simbólica llegada.

La victoria de Movistar, que sumó 144,8 puntos por los 98,9 del Sunweb de Tom Dumoulin y los 84,7 del Sky, le otorga además 15 segundos de bonificación de cara a su posición de salida en la Hammer Chase, la persecución por equipos que decidirá la carrera el domingo.

Este sábado, el conjunto telefónico, en el que Alex Dowsett sustituirá a Oliveira, luchará en la Hammer Sprint, un recorrido completamente llano con 12,4 kilómetros y ocho vueltas en Sittard, donde se decidirán las posiciones de cara a la novedosa crono por equipos del último día

"Me he preparado bien en las últimas semanas, entrenando en altitud y haciendo un gran trabajo. En un equipo como este hay que estar bien. El equipo me está ayudando muchísimo y hoy se ha visto el resultado de todo este trabajo de los últimos meses", dijo Betancur.