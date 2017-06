El ruso Dzyuba se pierde la Copa Confederaciones por lesión

El ruso Artiom Dzyuba, delantero del Zenit San Petersburgo, anunció hoy que se perderá por lesión la Copa Confederaciones.

"Abandono la convocatoria de la selección rusa debido a mi estado de salud. No me gustaría ocupar el sitio de nadie, ya que no estoy al cien por cien", dijo Dzyuba en un comunicado reproducido por la Unión de Fútbol de Rusia (UFR).

Dzyuba arrastraba molestias en una rodilla desde hace varias semanas, pero al término de la temporada viajó a Austria con el resto de los internacionales para preparar el torneo.

Según los médicos de la selección, la rodilla del jugador no ha sufrido una recaída, pero Dzyuba no ha sido capaz de entrenar al mismo ritmo que el resto del grupo.

La baja del futbolista del Zenit es sensible, ya que era el delantero centro titular y Rusia anda escasa de goleadores contrastados.

El seleccionador ruso, Stanislav Cherchesov, podría recurrir en su lugar el veterano Bujárov, quien tuvo un gran rendimiento este año con el Rostov.

Ésta es la tercera baja importante que sufre el equipo ruso, ya que antes se quedaron fuera de la lista por lesión dos jugadores del CSKA Moscú: Alán Dzagóev, clave en el juego de ataque, y el brasileño nacionalizado Manuel Fernandes, fijo en el lateral derecho.

Tampoco serán de la partida jugadores fijos con Leonid Slutski y Fabio Capello, como Kokorin o Shátov, aunque en este caso por motivos técnicos, ya que el delantero se ha estancado en su progresión y el segundo no ha sido titular en el Zenit.

En la Copa Confederaciones Rusia está integrada en el mismo grupo que la Portugal de Cristiano Ronaldo; México y Nueva Zelanda, con la que debutará el 17 de junio en el partido inaugural del torneo en San Petersburgo.