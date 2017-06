Nadal: "Uno de mis mejores partidos"

El español Rafael Nadal, que hoy avanzó a los octavos de final de Roland Garros con una contundente victoria ante el georgiano Nikoloz Basilashvili, por 6-0, 6-1, 6-0, afirmó que fue uno de sus mejores partidos.

"He hecho un buen partido, muy completo, con pocos errores, dando pocas opciones al rival, uno de mis mejores partidos", aseguró Nadal tras conseguir su victoria más abultada en París, en una hora y 30 minutos.

El español, que opta a su décima Copa de los Mosqueteros, destacó que lo de hoy no significa que lo vaya a conseguir, porque "en el tenis todo puede pasar", pero advirtió de que cuando juega a este nivel "el rival tiene que jugar realmente bien durante mucho tiempo" para ganarle.

El georgiano Nikoloz Basilashvili, un pegador 25 años, 63 del mundo, fue la víctima del día de Nadal, que logró su triunfo más abultado en los 244 partidos que ha disputado en torneos del Grand Slam, 77 de ellos sobre la tierra batida de París.

El español confesó que en la escuela no era bueno en matemáticas pero matizó que sí le importan las estadísticas y en su nutrida carrera hoy se apuntó una nueva cifra: completó 100 partidos a cinco sets sobre tierra batida, lo que habla de su longevidad. En ellos, solo ha sufrido dos derrotas, lo que muestra su fortaleza.

"Mis estadísticas en tierra batida son importantes, estoy feliz de todo lo que me ha pasado, sobre todo aquí. Pero no hay que hablar de estadísticas, hay que hablar de Roland Garros, que es lo que importa ahora", aseguró.

Gracias a la victoria de hoy, Nadal podrá volver mañana a celebrar con alegría su cumpleaños en París.

Pero sólo lo hará con una comida familiar, porque el resto del tiempo lo utilizará para preparar su duelo de octavos contra su compatriota Roberto Bautista.

"Siempre trato de mejorar, aunque si logro mejorar el nivel de hoy sería un éxito. Si lo mantengo, ya estaría muy bien", dijo.

Bautista, con quien solo ha jugado una vez, en las semifinales del Masters 1.000 de París de 2014, es "un rival complicado" porque "siempre da un nivel alto", destacó.

"Para ganar, tengo que jugar bien y estoy intentando pensar en el día a día. Seguir insistiendo en las cosas que estoy haciendo bien", comentó.

Nadal recordó que el año pasado también había llegado en un gran momento y una lesión de muñeca le obligó a retirarse antes de disputar los octavos de final.

"Fue duro porque me había costado mucho alcanzar ese nivel, me tuve que ir, era el año que menos me quería ir. Pero la vida no se acabó", rememoró.

Para su cumpleaños no pide más que salud: "Tengo más de lo que habría soñado en esta vida. Salud para mi y para la gente a la que quiero".