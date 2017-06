Zeballos: "No gané de la mejor manera"

El argentino Horacio Zeballos, que selló hoy un inédito paso a los octavos de Roland Garros, reconoció que "no ganó de la mejor a manera" al belga David Goffin, décimo cabeza de serie que se tuvo que retirar por lastimarse un tobillo por una caída.

"Me hubiese gustado jugar y ganar bien. No gané de la mejor manara, pero no te voy a engañar, estoy contento por pasar, sobre todo por lo que hice durante la semana", manifestó hoy Zeballos, número 65 en el ránking ATP.

Cuando se produjo el incidente en la pista Suzanne Lenglen, la segunda en importancia del torneo, el belga tenía en ese momento el servicio a su favor para ganar el primer set (5-4) y estaban 40-40.

"Entré un poco nervioso, pero a medida que pasaban lo juegos me iba sintiendo mejor e intenté plantear el juego de otra forma. Iba encontrando pequeños huecos, era parejo", relató Zeballos.

El tenista contó que no vio cómo cayó Goffin y lamentó lo que sucedió.

"Es una gran persona, muy tranquilo, no se mete con nadie y siempre fue muy respetuoso", señaló Zeballos, quien asumió que terminó "nervioso" por el incidente, por lo que le pidió a su entrenador organizar hoy mismo un entrenamiento para "olvidar un poco" lo que había pasado.

El rioplatense se jugará el pase a cuartos de final contra el ganador del duelo entre el austríaco Dominic Thiem, sexto cabeza de serie, y el estadounidense Steve Johnson.

"Sé que son jugadores muy buenos, pero tengo fe, confianza", expresó.

Haber formado una familia le ha cambiado la forma de encarar el tenis, aseveró el tenista, quien recordó que venció a Rafa Nadal una final en arcilla, en el torneo chileno de Viña del Mar de 2013.

"Antes le daba mucha importancia a las derrotas, y me di cuenta de que no era lo esencial, siendo papá, teniendo una familia, lo primero que hago cuando termino es ir ver a mi hijo para saber cómo está", refirió Zeballos, quien desveló que no intenta obsesionarse con el ránking mundial.