Javi Gracia tiene los días contados en el Rubín ruso

El español Javi Gracia, entrenador del Rubín Kazán, tiene los días contados como técnico del club ruso, donde será sustituido con casi toda seguridad por el ruso Kurbán Berdíev, según adelantó Vitali Mutkó, presidente de la Unión de Fútbol de Rusia (UFR).

"Regresa a su club de toda la vida. Cuantos más clubes fuertes haya, mejor para todos. En Kazán hay buenos recursos y un magnífico estadio", dijo a la prensa local el jefe de la UFR, al referirse al posible nuevo técnico.

Berdíev abandonó ayer el Rostov, equipo que dirigió durante dos temporadas y media, y con el que casi ganó el campeonato ruso la pasada temporada y disputó esta edición de la Liga de Campeones, donde derrotó en su estadio al Bayern Múnich.

Según informa hoy la prensa deportiva, Berdíev firmará próximamente con el Rubín, que le dará carta blanca para reforzar el equipo.

El técnico ruso ya entrenó al Rubín durante doce temporadas (2001-2013) y se alzó, contra todo pronóstico, con el título de liga en 2008 y 2009, además de lograr una histórica victoria en el Camp Nou ante el Barcelona de Pep Guardiola en Liga de Campeones.

Recientemente, el turco Guekdeniz Karadeniz aseguró que Gracia no triunfará en el Rubín, equipo que con el español en el banquillo fue la gran decepción de la temporada.

"No le voy a criticar y tampoco voy a entrar a valorar sus cualidades como entrenador. No es mi estilo y sería algo feo. Sólo diré una cosa: con Gracia el Rubín no tendrá éxito", dijo Karadeniz, que milita en el Rubín desde 2008.

El turco, uno de los pocos jugadores que dio la talla esta temporada, pese a salir desde el banquillo a sus 37 años, subrayó que "esa no es sólo su opinión", sino la de muchos otros en Kazán.

"No hay un sólo motivo, sino varios. En mi opinión, elegimos al entrenador equivocado, ya que no conoce el fútbol ruso y la mentalidad rusa. Rusia es otro país. No es España. Y los jugadores y el fútbol son totalmente diferentes, al igual que las expectativas", comentó.

En los últimos partidos de liga en casa los aficionados silbaron e increparon al equipo, al cuerpo técnico y a la directiva por los malos resultados y, lo que es peor, el mal juego y la falta de entrega.

Con todo, Gracia firmó un contrato de cuatro años a razón de unos 2 millones de euros anuales por temporada, por lo que el coste de su despido sería considerable.