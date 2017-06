Sampaoli promete mostrar la mejor versión de Messi

Jorge Sampaoli destacó este jueves en su presentación como nuevo seleccionador de Argentina que asumir "es cumplir un sueño" y que buscará sacar la mejor versión de Lionel Messi para lograr el primer objetivo, que es clasificar al Mundial de Rusia.

"Esto es cumplir un sueño que uno anhelaba desde mucho tiempo. Yo este lugar lo admiré siempre y parecía muy lejano. Y hoy que se concrete es una gran ilusión", manifestó el exentrenador del Sevilla acompañado por sus dos ayudantes principales, Jorge Desio y Sebastián Beccacece.

De su salida del club español para aceptar la oferta de la Asocición del Fútbol Argentino (AFA) fijo que, "a lo mejor, se especuló mucho más de lo que en realidad pasó".

A su presentación oficial también comparecieron el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el flamante manager Jorge Burruchaga.

"En este proyecto pensamos que tenemos que construir un equipo que respete la historia del fútbol argentino", dijo el técnico de 57 años.

De Messi, dijo esperar que alcance en la Albiceleste su "versión más placentera".

"Lo importante es que tenga jugadores compatibles que lo rodeen para la función de cada partido, que le permitan ser protagonista. Hablé con él y estamos muy ilusionados con este proyecto que se inicia ahora", añadió el nacido en la ciudad de Casilda.

"Empezamos un proceso nuevo y creo que esta selección no es de un grupo de futbolistas sino de 40 millones de argentinos", anunció.

Sampaoli afirmó que su contrato con la AFA irá hasta el desafío de clasificar al Mundial de Qatar 2022.

"Ojalá podemos generar algo importante para el fútbol argentino. Primero lograr llevar al equipo al Mundial de Rusia y luego tratar de lograr algo importante", apostilló.

Sampaoli aceptó explicar el llamado a ciertos jugadores, con el astro del Juventus italiano Paulo Dybala.

"Creo que Leo necesita buenos jugadores cerca y Dybala es una persona que puede generarlo. Tiene un nivel altísimo con una gran inventiva y sería muy bueno que sean complementarias", dijo.

A pesar de no contar con Javier Mascherano por una lesión, admitió que no descarta emplearlo "en otras posiciones del campo de juego", y no solo en el rol de central.

"Las eliminatorias son muy complejas y estas han sido con muchos vaivenes con la excepción de Brasil que se consolidó con el cambio de entrenador. Estas cuatro fechas van a ser definitorias para lograr la clasificación", sentenció.

Su debut como seleccionador será el 9 de junio frene a Brasil en Melbourne. Y cuatro días después visitará a la de Singapur.

"Brasil es una de las selecciones más importantes del mundo y entonces luego de analizar la realidad física de los jugadores analizaremos el mejor sistema y los mejores jugadores para el estreno del ciclo", añadió.

Del Carlos Salvador Bilardo, campeón con Argentina en el Mundial de México'86 y quien criticó con vehemencia la designación de Sampaoli, dijo confiar en que su opinión cambie con los resultados que logre.

"Yo quiero que la selección gane y vamos a aportar con el cuerpo técnico todo nuestro trabajo. Ojalá el paso del tiempo pueda cambiar las críticas de Carlos Bilardo por respeto y halagos".

"Jugar un Mundial es muy complejo porque competís con los mejores. Lo viví con Chile y creo que en 2014 el equipo de Alejnadro Sabella tuvo un gran mérito porque se perdió injustamente ante Alemania. Yo lo valoré porque se estuvo muy cerquita del título. Pero primero sueño con estar en el Mundial de 2018 y que la gente se sienta representada con esta selección", finalizó.