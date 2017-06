iceberg

"Me sumo al desafío con fotos de una de las regiones mas silvestres, naturales, bellas y no contaminadas del planeta: la Patagonia Argentina", nos explica la argentina Silvia Villar. "Elegí algo que es maravilloso verlo; uno de nuestros Glaciares, el menos conocido, el Glaciar Viedma, su Lago, y su montaña mágica, ese pico que aún no ha sido alcanzado: El Chaltén".