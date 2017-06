No hay avances en las negociaciones entre Gobierno y Fecode

Se completarán 22 días de paro de los educadores, y los avances en las negociaciones son pocos. Aunque el Gobierno hizo una propuesta de bonificación del 15 % para todos los docentes, Fecode considera que es una propuesta excluyente. Este punto, sin duda, sigue difícil de conciliar.

El gremio no está de acuerdo con que a los docentes del grado 14, que son los más antiguos y los que contaban con esa bonificación, no se les aumente. "Como se puede apreciar este grupo de educadores, a pesar de sus esfuerzos para titularse pagando sus estudios, no tienen cómo seguir ascendiendo", dice una circular emitida por Fecode este miércoles.

Además, aseguran que los estatales tienen una bonificación anual del 50 % para quienes ganen menos de dos salarios mínimos y de 35 % para quienes pasen el tope de la asignación básica mensual, que no tienen los educadores. "Como si no fuesemos estatales", dice.

Por último, reiteran que la ministra "miente" y ratificaron su posición frente al paro nacional indefinido y aseguran que habrá una gran marcha el próximo 6 de junio.

Cabe recordar que la jefe de cartera, Yaneth Giha, pidió agilidad a Fecode para avanzar en la negociación. Y dijo que entre más lejos esté el levantamiento del paro, más rápido el Gobierno tendrá que tomar medidas.