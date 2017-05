Farc advierte que disidencias buscan que campesinos sigan cultivando Coca

Durante la firma de convenios con más de 500 familias para la sustitución de cultivos ilícitos en San José del Guaviare, el jefe de las Farc, Iván Márquez, confirmó que disidentes de la guerrilla están tratando de persuadir a los campesinos para que sigan cultivando Coca y continuar con el suministro a los narcotraficantes.

El jefe guerrillero le dijo a la comunidad que no se dejen convencer para seguir en la ilegalidad. “Les pido a ustedes, no se dejen engañar por cantos de sirena, ustedes saben a qué me refiero, a 30 minutos de aquí hay un grupo de la mal denominada disidencia, que los invita a ustedes a proseguir con la extensión de los cultivos. No, aquí hay una solución que se está consultando con ustedes”, manifestó Márquez.

El líder de las Farc le pidió a los campesinos confiar en el programa de sustitución de cultivos, para que, con el apoyo del Gobierno inicien otros proyectos productivos ahora desde la legalidad, con los beneficios que trae el Acuerdo Final de Paz que se viene implementando.