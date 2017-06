"Corte Suprema no ha recibido solicitud para investigar más congresistas por el caso Odebrecht": Pte Sala Penal

Mientras que el fiscal general Néstor Humberto Martínez anunció que ya enviaron la solicitud para que la Corte Suprema de Justicia investigue a otros congresistas por el escándalo de Odebrecht, el presidente de la sala penal el magistrado Eugenio Fernández, dice que aún no conocen de la solicitud, "es una información que se produjo anoche en los medios de comunicación y oficialmente.

Señaló que "una vez llegue a la secretaria de la sala, se impartirá la orden de que se repartan y se le asigne un magistrado ponente" explicó que viene un reparto del caso "de los nueve magistrados que integran la sala a uno de ellos se le asigna la investigación y se denomina magistrado ponente".

El presidente de la sala penal señaló que todas las investigaciones por el escándalo de Odebrecht están en etapa preliminar. "En la Corte nadie duerme (...) estamos en fase preliminar, no hay indagados, no hay acusados, estamos en fase de investigación de si son o no ciertos los hechos".