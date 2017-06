"El Estado ha sido incapaz de solucionar el hacinamiento carcelario": procurador

El procurador general Fernando Carrillo criticó las políticas penitenciarias que se ha venido implementando en el país, calificó de preocupante e indignante la situación de los internos por el hacinamiento carcelario que persiste en el 48% de las 136 cárceles.

Carrillo hizo un llamado para construir más cárceles, "para los alcaldes no es políticamente rentable construir más Cárceles, pero es obligatorio que todos hagan su aporte y la solución debe ser un compromiso de todos porque o se trata de votos sino de vidas humanas que exigen cumplir con sus derechos"

Al respecto el fiscal Néstor Humberto Martínez señal que se requiere decisión política "y ese tema no está en las prioridades de la política. Necesitamos un sistema penitenciario resocializador, llegó el momento"

Según las cifras del Inpec existe actualmente un hacinamiento 46,59%, existe una sobrepoblación de 32.999 en internos, es decir que todas las cárceles del país tienen una capacidad para albergar a 79.410 personas y actualmente la población en todas las cárceles es de 116.409 personas.

La Defensoría del Pueblo en una de sus visitas en 2016 a 134 establecimientos penitenciarios y carcelarios del país, estableció que "en el 55% no se cumple con el suministro de medicamentos, el 83% no cuenta con insumos médicos y el 88% no aplica protocolos para la recolección de residuos hospitalarios".