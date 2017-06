"Ni a título personal ni para la campaña recibí dinero de Otto Bula": Roberto Prieto

Tres horas duró la declaración juramentada de Roberto Prieto en la Comisión de Acusación en la que se le hicieron más de 100 preguntas sobre el presunto ingreso de dineros de Odebrecht a la campaña de Santos 2014.

Prieto se negó a responder algunos de esos cuestionamientos, pero al finalizar la diligencia contó que las acusaciones de Otto Bula son falsas.

"Lo único que he dicho es que esto es una infamia, no tengo conocimiento de ningún millón de dólares y el señor Otto Bula está mintiendo. Yo no me reúno con delincuentes ni recibir dinero de delincuentes".

Según Prieto ha sido víctima de un montaje por parte del excongresista y por esa razón pidió a las autoridades investigar a fondo lo que está pasando.

"He sido víctima de una infamia del señor Bula. La Fiscalía está demostrando que eso es me tira porque hay muchas mentiras de Bula y eso me ha hecho daño en todo aspecto. El señor Martorelli lo ha desmentido y ese dinero no existió no a título personal ni a la campaña. Lo mismo que he dicho acá lo repetiré en el CNE".

Precisamente en los próximos días será escuchado el expresidente de Odebrecht en Colombia, pero la plenaria de la Cámara deberá aprobar el desplazamiento a Brasil.