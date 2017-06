El jefe de Gobierno francés mantiene su apoyo al ministro investigado

El primer ministro de Francia, Edouard Philippe, mantuvo hoy el apoyo al titular de Cohesión Territorial, Richard Ferrand, a quien la Fiscalía investiga ante las crecientes sospechas de nepotismo en anteriores cargos públicos.

"La apertura de una investigación preliminar no cambia estrictamente nada la posición que ya he hecho pública en otras ocasiones: mientras no haya una acusación formal, no hay ninguna razón para pedirle a Ferrand que abandone el Gobierno", dijo a los periodistas el conservador Philippe.

A pesar de que en principio había declinado hacerlo por no ver motivos, la Fiscalía de Brest (noroeste de Francia) anunció hoy que ha abierto una investigación contra Ferrand por sospechas de nepotismo por un caso inmobiliario en el que su mujer se podría haber beneficiado.

Además de la presión mediática - fue una información de la revista "Le Canard Echaîné la que desató la polémica -, organizaciones no gubernamentales especializadas en la lucha contra la corrupción, como Anticor, habían comunicado en las últimas horas que formalizaban una denuncia para forzar a la justicia a investigar.

Las declaraciones de Philippe coinciden con la presentación de la primer ley del Gobierno del presidente francés, Emmanuel Macron, conocida como la de la "moralización de la vida pública".

La norma incluye grandes reformas que acabarán con la Justicia especial para los miembros de Gobierno, con la atribución de empleos a familiares por parte de cargos públicos y establecerá una limitación de mandatos.