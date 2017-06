La mayoría de crisis de desplazados olvidados se encuentran en África

La mayoría de crisis de desplazamiento y de refugiados consideradas "desatendidas" u "olvidadas" se encuentran en África, con República Centroafricana (CAR) a la cabeza, según una lista publicada hoy por el Consejo Noruego para los Refugiados (CNR).

"La comunidad internacional no sólo ha olvidado estas crisis, sino que nunca ha mostrado suficiente voluntad para contribuir a una solución. Muchas de las personas han huido de sus casas en múltiples ocasiones, y cada vez son más vulnerables", dijo hoy en un comunicado el secretario general del Consejo, Jan Egeland.

Los países incluidos en la lista se caracterizan por obtener un apoyo económico insuficiente para poder subsistir, una atención mediática limitada y una falta de voluntad política para resolver la crisis, según el CNR.

Un ejemplo del estudio es que en 2016, el llamamiento humanitario de la ONU para la República centroafricana sólo obtuvo un 38 por ciento de lo solicitado.

"Uno de cada cinco centroafricanos está desplazado de su hogar. A pesar de ello, la situación no atrae la atención mediática, los fondos disponibles no cubren las necesidades, y la violencia en el país ha crecido considerablemente desde el pasado año", agregó Egeland.

Tras CAR, en la lista del Consejo están República Democrática del Congo (RDC), Sudán, Sudán del Sur, Nigeria, Yemen, Palestina, Ucrania, Myanmar y Somalia.

"Las cinco primeras crisis de desplazamiento desatendidas se encuentran en África, y en áreas que ya muy empobrecidas. Muchos huyen a los países vecinos. El hecho de que no estén en nuestros umbrales no nos da el derecho a cerrar los ojos antes su sufrimiento y no nos quita la responsabilidad de actuar", sostuvo el activista.

Ante esta situación, el CNR solicita a la comunidad internacional más apoyo económico para estas crisis desatendidas y supuestamente olvidadas.

"Se debe dar apoyo económico basado en las necesidades, no en los intereses geopolíticos. Además, necesitamos trabajar para encontrar soluciones a largo plazo, para poder sacar a esos países de la espiral de violencia, guerra y pobreza", concluyó Egeland.