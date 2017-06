Se aplaza a septiembre el examen de la extradición a Argentina de Sandoval

El Tribunal de Apelación de Versalles decidió hoy aplazar, a petición de la defensa, hasta el 14 de septiembre el examen de la demanda de extradición argentina contra el expolicía Mario Sandoval, acusado en su país de origen de crímenes contra la humanidad durante la dictadura.

El abogado de Sandoval, que estuvo presente en la audiencia en esta ciudad al sur de París, pidió más tiempo para preparar su defensa por considerar que había dispuesto de pocos días desde que la Fiscalía le había comunicado sus conclusiones, explicaron a Efe fuentes judiciales.

El Ministerio Público es favorable a que Francia entregue a Argentina a este hombre, que en febrero de 2015 consiguió que el Tribunal Supremo paralizara el proceso de extradición al decidir una nueva revisión de su caso en Versalles.

El Supremo había anulado el dictamen del Tribunal de Apelación de París, que en mayo de 2014 se pronunció por conceder la demanda argentina para que pueda ser juzgado allí pero únicamente por la desaparición del estudiante Hernán Abriata, detenido en la casa de sus padres en Buenos Aires el 30 de octubre de 1976, y del que no se tienen noticias desde entonces.

Sandoval (64 años), que se encuentra bajo control judicial en Francia -tiene que acudir regularmente a comisaría-, fue interrogado esta mañana sobre su identidad y se presentó como francés, en alusión a la nacionalidad que adquirió en su actual país de residencia.

La abogada que representa a Argentina, Sophie Thonon, no pudo tomar la palabra, ya que la presidenta de la sala de instrucción señaló que eso no se contempla hasta que no se examine el asunto sobre el fondo.

Una portavoz de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) presente en la audiencia dijo a Efe que estaban "decepcionados" por este retraso en el procedimiento para una eventual extradición, y recordó que lleva abierto desde hace cinco años.

"Es hora de que la familia de Abriata pueda conocer" lo que ocurrió, subrayó la representante de la FIDH.

Inicialmente, Argentina había reclamado a Sandoval por más de 600 casos en los que le consideraba implicado.