Piden cambiar salón escogido para redactar la nueva Constitución venezolana

Autoridades culturales pidieron cambiar la sede de la Asamblea Constituyente promovida por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que, según el gobernante, se instalará en el Salón Elíptico, donde reposa el "acta de nacimiento" del país.

"Que no sea un simple capricho de colocar aquí una Asamblea Nacional Constituyente para estar al frente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento)", de mayoría opositora, dijo a Efe la directora de cultura de la AN, Evelyn Pinto.

La funcionaria se declaró en contra de "meter más de 600 personas" en ese espacio, donde 545 representantes elegidos de forma "sectorial" y "territorial" trabajarán en la redacción de una nueva Carta Magna.

"Esto es patrimonio y ellos tienen otros espacios, (...) pueden buscar otros espacios más grandes y más adecuados para esa ocasión", añadió.

A su juicio, instalar las sesiones de la Asamblea Constituyente en ese recinto "sería un riesgo", ya que se pueden romper algunos de los objetos que alberga el lugar, e indicó que promoverán una campaña en defensa de este patrimonio.

"Esto es patrimonio, todo lo que está aquí es de museo, es para que el venezolano conozca nuestro patrimonio, nuestras pinturas, nuestros artistas", afirmó Pinto a Efe, quien destacó que en el salón reposan pinturas de próceres de la independencia, de militares y civiles.

Señaló que en este espacio, considerado patrimonio cultural e histórico de Venezuela, "se han realizado diversos actos muy importantes".

"Dentro de este salón tenemos el arca donde está guardada la partida (acta) de nacimiento de Venezuela", remarcó.

Maduro indicó en las "bases comiciales" que presentó el pasado 23 de mayo al Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo encargado de organizar los comicios en el país, que esa Asamblea "tendrá como sede el Salón Elíptico del Palacio Federal", un complejo de edificios que también acoge la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).

El Salón Elíptico está coronado por una pintura que recrea la Batalla de Carabobo, que se libró el 24 de junio de 1821 y selló la independencia de Venezuela de España, del pintor venezolano Martín Tovar y Tovar.

Además alberga una pintura de la Firma del Acta de Independencia, también de Tovar y Tovar, así como retratos de héroes de la gesta independentista, y uno del libertador caraqueño Simón Bolívar, del artista peruano José Gil de Castro.

Desde el Palacio Federal, sede del Poder Legislativo, la mayoría opositora que controla el Parlamento ha rechazado ampliamente la Constituyente, una iniciativa que podría instalar como vecinos de los diputados a los corredactores de la nueva Constitución.