El concierto benéfico de Ariana Grande será gratuito para los asistentes del trágico recital del Manchester Arena

La organización del concierto benéfico que ofrecerá este domingo la cantante Ariana Grande, así como un sinfín de invitados especiales, para rendir homenaje a las 22 víctimas mortales y a los más de 50 heridos que dejó el brutal atentado terrorista del Manchester Arena ha extendido una invitación muy especial a todos aquellos seguidores que estuvieron en el trágico recital de la semana pasada y quieran volver a ver a su ídolo.

Tan pronto como se ha dado a conocer la noticia, numerosos admiradores de la intérprete estadounidense han intentado registrarse en la página web de la distribuidora de entradas Ticketmaster haciendo valer su condición de asistente al anterior espectáculo para conseguir así su pase gratuito.

No obstante, algunos de los usuarios del servicio han tenido problemas a la hora de verificar su presencia la semana pasada en el Manchester Arena al haber adquirido sus tickets a través de subsidiarias de la citada compañía, por lo que ahora los responsables del concierto solidario de este domingo, que servirá para recaudar fondos en beneficio de la asociación We Love Manchester Emergency Fund, dedicada a asistir y apoyar tanto a las víctimas como sus familias, ha decidido ampliar el plazo de inscripción hasta este jueves tras haber realizado mejoras en los mecanismos de la web.

"Entendemos que hay algunos fans que no han recibido el correo de confirmación esta mañana referente a las entradas gratuitas al concierto One Love Manchester. Hemos trabajado durante toda la noche para verificar miles de compras originales, aunque hay otras que no hemos podido verificar. Queremos darles a todos los fans que fueron al concierto, sea cuál sea la forma en la que compraron su entrada, la oportunidad de registrarse para One Love Manchester, así que hemos vuelto a abrir el registro hasta hoy [1 de junio] a las 2 de la tarde", reza parte del comunicado emitido este jueves por la mencionada empresa, que ha pedido a sus clientes que tengan a mano el número de referencia y la información sobre el método de compra de las entradas originales.

Ariana estará acompañada en el escenario del estadio de cricket de Old Trafford, situado en el mismo complejo que el coliseo del Manchester Unitedl, por 24 integrantes del coro del instituto local Parrs Wood High School, entre los que se encuentran algunos de los supervivientes del atentado. Por otro lado, el acto benéfico, del que se agotaron las entradas en seis minutos, también contará con las actuaciones de Miley Cyrus, Justin Bieber, Katy Perry, Niall Horan, Pharrell Williams, Usher, Coldplay, Take That y Black Eyed Peas.