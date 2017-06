Black Eyed Peas y Robbie Williams se unen al concierto benéfico en Manchester

"Live Nation"anunció que el grupo de 'Little Mix' también se sumó al espectáculo, a realizarse en honor a las víctimas del ataque ocurrido en Manchester, Inglaterra durante un concierto ofrecido por la cantante Ariana Grande la semana pasada. 22 personas fallecieron en ese atentado.

Katy Perry, Coldplay, Miley Cyrus, Pharrell Williams, Take That y Niall Horan también actuarán en el evento, llamado "One Love Manchester", que se realizará en el estadio "Emirates Old Trafford" .

Las ganancias que se recauden en este evento, irán a un fondo de emergencias creado por la ciudad de Manchester y la Cruz Roja británica.