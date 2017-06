Industriales chilenos eligen a su nuevo líder tras escándalo por espionaje

El empresario Bernardo Larraín Matte fue elegido hoy como nuevo presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), a días de la denuncia de un caso de espionaje a directivos de esa organización chilena de industriales que disparó las alarmas en el país, incluso en el Gobierno.

Larraín Matte, que fue electo por aclamación, dijo en parte de su alocución que "esta es una labor de mucho trabajo y también de algunos malos ratos y creo que ellos (en referencia al espionaje) no deben empañar la satisfacción de lo realizado".

El nuevo líder gremial afrontó duras críticas durante la campaña electoral de la Sofofa debido a su relación con CMPC, empresa que protagonizó casos de colusión en el control de los precios del papel higiénico y otros productos tisú.

A ese respecto, dijo que "la grandeza de las personas está dada por cómo reaccionan frente a sus errores y crisis".

"La crítica asociada a mi persona al haber sido director por algunos periodos de la filial de CMPC, que se vio involucrada en un grave caso de colusión, por supuesto que es legítima, incluso necesaria. Como ya lo he dicho, los graves hechos me indignan, pero también me siento muy orgulloso de como CMPC ha enfrentado esta dolorosa coyuntura", añadió.

En cuanto al caso del espionaje la Sofofa, fundada en 1883 y que agrupa a las empresas del sector industrial, emprendió el viernes pasado acciones judiciales después de detectar que dos directivos habían sufrido una "vulneración de seguridad y privacidad" .

El escándalo lo dio a conocer el saliente presidente de la Sofofa, Hermann von Mühlenbrock, quien informó al comité ejecutivo que se habían hallado micrófonos y cámaras ocultas su oficina en la sede del organismo.

Las sospechas surgieron después de una serie de hechos irregulares relacionados con información confidencial del gremio, circunstancia que hizo que la dirección de la Sofofa contratara los servicios de una empresa de investigación privada.

Según el informe de las primeras pesquisas, el micrófono hallado en la oficina de Von Mühlenbrock se encontraba activo en el momento de ser descubierto y al parecer llevaba varios meses en el lugar, porque estaba cubierto de mucho polvo.

En su oportunidad, la ministra portavoz de Gobierno, Paula Narváez dijo que el hecho se trataba de "la más alta gravedad".

La situación de espionaje sacudió al sector privado, donde se ha manifestado rechazo y preocupación porque puede socavar la imagen de los empresarios, ya muy afectada por los escándalos de corrupción e intromisión en la actividad política conocidos en los últimos dos años.