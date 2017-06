El técnico peruano Julio César Uribe anuncia su llegada al San José de Oruro

El entrenador peruano Julio César Uribe anunció su próxima llegada al banquillo del San José de Oruro tras haber alcanzado un acuerdo con el club boliviano para que se haga cargo del equipo hasta final de temporada.

"Me comuniqué con mi representante y me dijo que ya todo está cerrado con los directivos del San José y que me quieren presentar este lunes. Viajaré en el fin de semana para asumir este nuevo reto que se me presenta en mi carrera como entrenador", dijo Uribe a la radio peruana Ovación.

Uribe, despedido en marzo del Unión Comercio, aseguró que asume esta nueva experiencia fuera del fútbol peruano "con mucha ilusión" y agradeció a los dirigentes del San José la confianza depositada en él.

El presidente del San José de Oruro manifestó su seguridad en que la capacidad y conocimiento de Uribe serán de mucha utilidad para su equipo.

En su carrera como entrenador, Uribe dirigió anteriormente a los mexicano Tecos y Querétaro, al Junior colombiano y a la selección peruana, además de a los clubes peruanos Carlos Mannucci, Deportivo Municipal, Alianza Lima, Juan Áurich, Cienciano, Unión Comercio, José Gálvez y San Martín.